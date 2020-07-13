Смертельна ДТП під Києвом: водій, що спричинив аварію, був п'яним

У водія, який у неділю, 12 липня, скоїв ДТП із чотирма загиблими на Столичному шосе під Києвом, виявили вміст алкоголю у крові на рівні 1,32 проміле, повідомила у понеділок, 13 липня, прокуратура міста Києва.

"Водія "Мерседес-Бенц GL 250D" затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 1,32 проміле. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Раніше у поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Столичному шосе, яка відбулася увечері 12 липня.

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"Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинули чотири людини, серед них двоє дітей. Учора (у неділю. - Ред.) о 17:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" вчинив зіткнення з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення з автомобілем "Хюндай".

"Унаслідок події водій і пасажири автомобіля "Хюндай", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доправили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги", - зазначили в поліції.

39-річного водія автомобіля "Мерседес" затримали, він перебуває в лікарні. Йому загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини смертельної ДТП.

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За повідомленнями українських ЗМІ, які з'ясували особу водія "Мерседес", у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Рішенням суду він був засуджений до трьох років і шести місяців в'язниці з позбавленням водійських прав строком на три роки. Ще раніше, у 2007 році, він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки за напад на правоохоронця.

Також українські ЗМІ повідомляють, що "Мерседес", за кермом якого водій вчинив смертельне ДТП, належав не йому, а власнику дачі, на якій він працював.