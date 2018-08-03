 Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримали водія КамАЗа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримали водія КамАЗа

ДТП на Запоріжжі забрала шість життів. П'ятеро з них - діти. Поліція затримала водія вантажівки.

ДТП на Запоріжжі - затримано водія КамАЗа

Національна поліція України затримала водія вантажівки КамАЗ, який був учасником гучної ДТП із шістьома загиблими у Запорізькій області у п'ятницю, 10 серпня. Правоохоронці повідомили, що за кермом вантажівки був 31-річний мешканець Краматорська Донецької області.

Цього дня на трасі "Харків-Севастополь" КамАЗ зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії мікроавтобус перекинувся. Загинули шість людей, ще 12 - травмовані. Серед загиблих - п'ятеро дітей, повідомили в поліції.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, КамАЗ їхав у бік Василівки, а маршутка - у напрямку Запоріжжя. У вантажівки, за однією з версій, відмовило рульове управління, і вона на повній швидкості врізалась у маршрутку.

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