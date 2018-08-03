Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримали водія КамАЗа

Національна поліція України затримала водія вантажівки КамАЗ, який був учасником гучної ДТП із шістьома загиблими у Запорізькій області у п'ятницю, 10 серпня. Правоохоронці повідомили, що за кермом вантажівки був 31-річний мешканець Краматорська Донецької області.

Цього дня на трасі "Харків-Севастополь" КамАЗ зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії мікроавтобус перекинувся. Загинули шість людей, ще 12 - травмовані. Серед загиблих - п'ятеро дітей, повідомили в поліції.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, КамАЗ їхав у бік Василівки, а маршутка - у напрямку Запоріжжя. У вантажівки, за однією з версій, відмовило рульове управління, і вона на повній швидкості врізалась у маршрутку.