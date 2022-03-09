Комунікації майбутнього: 6G у Європі вже 2030 року? (27.04.2021)

Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?