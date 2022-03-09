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Смартфон

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет 09.03.2022

Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.
Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ

Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ 19.07.2021

Спецслужби авторитарних держав могли роками стежити за допомогою шпигунських програм за сотнями журналістів, адвокатів та політиків, виявило масштабне журналістське розслідування.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про суд у смартфоні

Верховна Рада підтримала законопроєкт про "суд у смартфоні" 01.06.2021

Український парламент проголосував за запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яку також називають "судом у смартфоні".

Комунікації майбутнього: 6G у Європі вже 2030 року? (27.04.2021) 27.04.2021

Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?

Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати

Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати 09.02.2021

Купуючи нові моделі смартфонів або планшетів, споживачі забувають про екологію. А якщо змінити модель споживання і запропонувати лізинг електроприладів?

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео)

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео) 21.12.2020

Чому смартфони ламаються саме в той момент, коли спливає гарантія? Чи є це бізнес-моделлю виробників техніки? Репортер DW намагався розібратися.

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (17.12.2020) 17.12.2020

Уявіть собі: ви купили автомобіль, в якому не можна поміняти шини. Виходить, коли гума зноситься, машину доведеться викинути. Саме таку бізнес-модель практикують виробники смартфонів та іншої електроніки. Дивіться в екперименті DW.

Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність?

Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність? 05.11.2020

Американські дослідники розробили комп'ютерну програму, яка дозволяє розпізнавати коронавірусну інфекцію за звуком кашлю чи навіть змінами в голосі. Замість лабораторного тесту достатньо буде покашляти у смартфон?
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах? 29.10.2020

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. В Україні це друга спроба обмежити використання гаджетів у школі. Чи буде вона успішною?

Сканер українських політиків до місцевих виборів (14.10.2020) 14.10.2020

Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.

Покашляв у смартфон - з'ясував, чи маєш коронавірус? (28.07.2020) 28.07.2020

У Німеччині розробляють застосунок для смартфона, який здатний розпізнавати коронавірус за звуками кашлю, чхання чи змін у голосі. Розробники запевняють, що це можливо. Дивіться, як саме.
Аваков спростував інформацію про психічні проблеми у луцького нападника

Аваков спростував інформацію про психічні проблеми у луцького нападника 21.07.2020

Глава МВС України закликав журналістів бути дуже акуратними в коментарях, адже нападник має смартфон і може бачити всі новини.
5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.
Меркель закликала жителів ФРН використовувати додаток для протидії пандемії

Меркель закликала жителів ФРН використовувати додаток для протидії пандемії 20.06.2020

Широке використання мобільного застосунку для протидії коронавірусу допоможе тримати поширення хвороби під контролем, переконана канцлерка ФРН. Вона закликала громадян активніше користуватися додатком.
Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик зараження коронавірусом

Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик зараження коронавірусом 16.06.2020

В інших країнах давно з'явились додатки для смартфонів, що відстежують контакти людей і допомагають боротьбі з коронавірусом. У Німеччині такий застосунок запустили лише зараз. DW пояснює, як саме він працює.
Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео)

Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео) 23.04.2020

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.

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