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Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?
Уявіть собі: ви купили автомобіль, в якому не можна поміняти шини. Виходить, коли гума зноситься, машину доведеться викинути. Саме таку бізнес-модель практикують виробники смартфонів та іншої електроніки. Дивіться в екперименті DW.
Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.
У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.