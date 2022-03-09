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Смартфони

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "смартфони".

Смартфон – це мобільний телефон, доповнений функціями кишенькового персонального комп'ютера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет 09.03.2022

Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.
єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
США можуть обмежити імпорт смартфонів до РФ у разі її вторгнення в Україну - ЗМІ

США можуть обмежити імпорт смартфонів до РФ у разі її вторгнення в Україну - ЗМІ 22.12.2021

У Білому домі розглядають можливість запровадження щодо Росії безпрецедентних заходів експортного контролю у разі її нападу на Україну, пише Reuters.
Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на смарт-парламент

Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на "смарт-парламент" 19.10.2021

Новопризначений заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко збирається перетворити парламент на "сучасний і ефективний інститут", а також планує провести його "комплексну реформу".
COVID-сертифікати українці відтепер можуть оформити на порталі Дія

COVID-сертифікати українці відтепер можуть оформити на порталі "Дія" 24.09.2021

Мінцифри повідомило, що міжнародні сертифікати з вакцинації тепер можна оформити на порталі "Дія". Також користувачі смартфонів Apple у застосунку "Дія" тепер можуть оформити "жовті" внутрішні сертифікати.
Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків 23.07.2021

Для цьогорічної літньої Олімпіади в Токіо усі медалі атлетів виготовили із вторинної сировини. Метал для проєкту Tokyo Medal Project у Японії збирали всією країною.
Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ

Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ 19.07.2021

Спецслужби авторитарних держав могли роками стежити за допомогою шпигунських програм за сотнями журналістів, адвокатів та політиків, виявило масштабне журналістське розслідування.
Цифровізація судової системи - суд у смартфоні від Зеленського набирає обрисів

Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів 04.06.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами 03.06.2021

Не використовують смартфони 53 відсотки жителів Німеччини віком від 65 років, свідчать дані репрезентативного дослідження.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про суд у смартфоні

Верховна Рада підтримала законопроєкт про "суд у смартфоні" 01.06.2021

Український парламент проголосував за запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яку також називають "судом у смартфоні".
Глава МОЗ ФРН запевнив, що паперові паспорти вакцинації діятимуть і надалі

Глава МОЗ ФРН запевнив, що паперові паспорти вакцинації діятимуть і надалі 08.05.2021

Як пояснив Єнс Шпан, паперовий паспорт вакцинації діятиме і після запровадження цифрового сертифіката, аби, зокрема, не ставити у нерівне становище людей, які не користуються смартфонами.

Комунікації майбутнього: 6G у Європі вже 2030 року? (27.04.2021) 27.04.2021

Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?

Людина як джерело струму (21.04.2021) 21.04.2021

Що як заряджати смартфони й ноутбуки можна буде... від людини? Науковці зі США створили спеціальний костюм для підзарядки приладів від людської енергії.
Суд у смартфоні від Володимира Зеленського: ідея є, коштів немає

"Суд у смартфоні" від Володимира Зеленського: ідея є, коштів немає 18.03.2021

Хоча в Україні з 2018 року є "Електронний суд", президент обіцяє ще й діджиталізацію судів та "суд у смартфоні". Про що йдеться?
Електронна трудова книжка: що це означає для працівників і працедавців

Електронна трудова книжка: що це означає для працівників і працедавців 05.03.2021

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Що зміниться для працівників з узаконенням електронних трудових книжок?
Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?
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