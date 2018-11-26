Смартфони майбутнього: безпечні для довкілля і тримаються довго

Протягом 2019 року кількість мобільних телефонів у світі може зрости до 4,7 мільярда, і з-поміж них 2.7 мільярди становитимуть смартфони. Такі дані наводить німецька компанія з обробки статистичних даних Statista.

Сучасні мобільні телефони як ніколи швидко втрачають актуальність: два роки служби гаджета вважається цілком достатнім, а користувачі, які уважно стежать за технічними новинками, взагалі щороку купують новий смартфон - з кращою камерою та ще більшою оперативною пам'яттю.

Попри велику поширеність смартфонів у сучасному світі вони й досі - надзвичайно трудоємкі у виробництві. Окрім скла, пластику та мікросхем, виробникам не обійтися без золота та колтану, видобуток яких вимагає чималих людських і природних ресурсів. Крім того, виробництво смартфонів є надзвичайно енерговитратним. Дослідження канадського університету імені Макмастера показало, що з усіх шкідливих викидів, пов'язаних з гаджетами, у 85 відсотків випадків йдется про їхнє виробництво і лише 15 відсотків викидів пов'язані з утилізацією.

Що довше працює, тим краще

Чи можна зменшити вплив смартфонів на довкілля? Нідерландський підприємець Бас ван Абель (Bas van Abel), який впритул зайнявся цієї проблемою, розповів в інтерв’ю DW, що так: "Поміркуйте над простим розрахунком: якщо всі ми будемо удвічі довше користуватись нашими смартфонами, то і виробляти потрібно буде удвічі меншу їхню кількість". Ван Абель заснував компанію Fairphone, яка у 2015 році представила свій перший модульний смартфон - за словами компанії, найбільш "екологічний" та "чесний" у світі.

Бас ван Абель вважає, що майбутнє - за еко-смартфонами

Того ж року німецький стартап Shiftphone підхопив тренд "зеленої" електроніки та запустив виробництво власних екосмартфонів - так само модульних. "Це ключове рішення, завдяки якому смартфони служитимуть значно довше, - переконує керівник компанії Семюель Вальдек (Samuel Waldeck). - Що легше замінити окремі деталі смартфону, то довше він працюватиме. Це важливо ще й для збереження довкілля".

На противагу більшості популярних гаджетів, в яких неможливо замінити навіть акумулятор, модульна конструкція еко-смартфонів дозволяє легко ремонтувати або оновлювати деталі. Як заявляють виробники, користувачі зможуть самостійно розібрати і зібрати телефон, а для заміни розбитого скла знадобиться лише викрутка. Зворотньою стороною такого підходу став більш утилітарний та простий дизайн у порівнянні зі смартфонами відоміших брендів.

Такі різні поняття "екологічності"

За якими ще ознаками можна зрозуміти, що конкретний смартфон - "зелений"? Більшість еко-гаджетів мають відповідати хоча б деяким з таких критеріїв: бути виробленими на основі відновлювальних або перероблених матеріалів, споживати мінімум електроенергії, швидко заряджатися, їхнє виробництво та утилізація повинні відповідати "зеленим" і етичним засадам ведення бізнесу - наприклад, не руйнувати екосистему, вигідно оплачуватися та не використовувати дитячої праці у країнах третього світу.

Локальним стартапам на кшталт Schiftphone не просто налагодити повний цикл виробництва "зелених" смартфонів

На практиці досягти цього не так вже й просто, особливо для локальних стартапів, які переважно і займаються розробкою еко-гаджетів. Перш за все складність у тому, щоб зробити виробництво високотехнологічних електронних пристроїв максимально дружнім для довкілля або принаймні не збільшувати кількісті електронних відходів у світі.

І якщо для паперової упаковки можна скористатися переробленою сировиною, а навушники виготовляти не з нафтопродуктів, а з пластику біологічного походження, то у виробництві мікросхем або надміцного скла так легко проблему не вирішити.

Великі виробники смартфонів також намагаються зайняти популярну "зелену" нішу, проте поки без значних успіхів. Так, Sony запустила лінійку мобільних телефонів з перероблених та відновлювальних матеріалів, а Apple приділяє більше уваги використанню відновлювальних джерел електроенергії та ефективнішій утилізації. Крім того, багато прихильників захисту довкілля пропонують купувати вживані смартфони поважних брендів замість того, щоб заохочувати виробництво нових, нехай і екологічних моделей.

Для еко-смартфонів відновлювальні ресурси – це надважливо

Нідерландський стартап Fairphone став яскравим прикладом усієї складності "зеленого" бізнесу. Уникнути співпраці з такими країнами, як Демократична республіка Конго, яка володіє 80 відсотками світових покладів необхідного для виробництва гаджетів колтану, важко. Водночас контроль за покладами колтану в Африці став причиною кривавої війни на початку двотисячних років. Як компроміс, заявляють представники Fairphone, вони співпрацюють із місцевими організаціями, аби отримувати сировину з місцевих копалень, які піклуються про сталий розвиток. Мовляв, таким чином місцеве населення також отримує додаткове джерело доходів.

А от німецькі розробники з Shiftphone обрали інших підхід: вони співпрацюють лише з компаніями, що мають сертифікат німецького Федерального інституту географічних наук та корисних копалин. Утім, Карстен Вальдек визнає: маленьким компаніям, як його, важко задавати тренд для всієї галузі.

З 2014 року німецька компанія випустила близько 30 тисяч смартфонів. "Вгадайте, скільки золота нам знадобилось для виробництва за цей час? - запитує Вальдек репортера DW. - Менше 100 грамів. Навіть одна людина, котра полюбляє масивні ювелірні вироби, мабуть, більше зашкодила довкіллю, ніж уся наша компанія". Золоті шахти з відкритими кар'єрами можуть руйнувати цілі екосистеми. Особливо небезпечними є також ртуть і ціанід, які використовуються під час виробництва золота та можуть потрапляти до ґрунту. Для виробників екосмартфонів це аргумент, нехай їхні гаджети й коштують по 600 євро.

Розробники "зелених" гаджетів сподіваються, що зможуть підштовхнути великі компанії до активніших змін. "Це надзвичайно важливо, - вважає Вальдек. - Особливо для виробників, котрі масово використовують природні ресурси. Якщо вони змінять підхід до вибору сировини, то зможуть і справді досягти значного впливу".