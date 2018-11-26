 Смартфони майбутнього: безпечні для довкілля і тримаються довго | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Смартфони майбутнього: безпечні для довкілля і тримаються довго

Кількість смартфонів у світі зростає, нові моделі швидко виходять з моди, що призводить до глобальних екологічних проблем. Чи принесе нові рішення модульний дизайн?

default

Протягом 2019 року кількість мобільних телефонів у світі може зрости до 4,7 мільярда, і з-поміж них 2.7 мільярди становитимуть смартфони. Такі дані наводить німецька компанія з обробки статистичних даних Statista.

Сучасні мобільні телефони як ніколи швидко втрачають актуальність: два роки служби гаджета вважається цілком достатнім, а користувачі, які уважно стежать за технічними новинками, взагалі щороку купують новий смартфон - з кращою камерою та ще більшою оперативною пам'яттю.

Попри велику поширеність смартфонів у сучасному світі вони й досі - надзвичайно трудоємкі у виробництві. Окрім скла, пластику та мікросхем, виробникам не обійтися без золота та колтану, видобуток яких вимагає чималих людських і природних ресурсів. Крім того, виробництво смартфонів є надзвичайно енерговитратним. Дослідження канадського університету імені Макмастера показало, що з усіх шкідливих викидів, пов'язаних з гаджетами, у 85 відсотків випадків йдется про їхнє виробництво і лише 15 відсотків викидів пов'язані з утилізацією.

Що довше працює, тим краще

Чи можна зменшити вплив смартфонів на довкілля? Нідерландський підприємець Бас ван Абель (Bas van Abel), який впритул зайнявся цієї проблемою, розповів в інтерв’ю DW, що так: "Поміркуйте над простим розрахунком: якщо всі ми будемо удвічі довше користуватись нашими смартфонами, то і виробляти потрібно буде удвічі меншу їхню кількість". Ван Абель заснував компанію Fairphone, яка у 2015 році представила свій перший модульний смартфон - за словами компанії, найбільш "екологічний" та "чесний" у світі.

Бас ван Абель вважає, що майбутнє - за еко-смартфонами

Бас ван Абель вважає, що майбутнє - за еко-смартфонами

Того ж року німецький стартап Shiftphone підхопив тренд "зеленої" електроніки та запустив виробництво власних екосмартфонів - так само модульних. "Це ключове рішення, завдяки якому смартфони служитимуть значно довше, - переконує керівник компанії Семюель Вальдек (Samuel Waldeck). - Що легше замінити окремі деталі смартфону, то довше він працюватиме. Це важливо ще й для збереження довкілля".

На противагу більшості популярних гаджетів, в яких неможливо замінити навіть акумулятор, модульна конструкція еко-смартфонів дозволяє легко ремонтувати або оновлювати деталі. Як заявляють виробники, користувачі зможуть самостійно розібрати і зібрати телефон, а для заміни розбитого скла знадобиться лише викрутка. Зворотньою стороною такого підходу став більш утилітарний та простий дизайн у порівнянні зі смартфонами відоміших брендів.

Такі різні поняття "екологічності"

За якими ще ознаками можна зрозуміти, що конкретний смартфон - "зелений"? Більшість еко-гаджетів мають відповідати хоча б деяким з таких критеріїв: бути виробленими на основі відновлювальних або перероблених матеріалів, споживати мінімум електроенергії, швидко заряджатися, їхнє виробництво та утилізація повинні відповідати "зеленим" і етичним засадам ведення бізнесу - наприклад, не руйнувати екосистему, вигідно оплачуватися та не використовувати дитячої праці у країнах третього світу.

Локальним стартапам на кшталт Schiftphone не просто налагодити повний цикл виробництва зелених смартфонів

Локальним стартапам на кшталт Schiftphone не просто налагодити повний цикл виробництва "зелених" смартфонів

На практиці досягти цього не так вже й просто, особливо для локальних стартапів, які переважно і займаються розробкою еко-гаджетів. Перш за все складність у тому, щоб зробити виробництво високотехнологічних електронних пристроїв максимально дружнім для довкілля або принаймні не збільшувати кількісті електронних відходів у світі.

І якщо для паперової упаковки можна скористатися переробленою сировиною, а навушники виготовляти не з нафтопродуктів, а з пластику біологічного походження, то у виробництві мікросхем або надміцного скла так легко проблему не вирішити.

Великі виробники смартфонів також намагаються зайняти популярну "зелену" нішу, проте поки без значних успіхів. Так, Sony запустила лінійку мобільних телефонів з перероблених та відновлювальних матеріалів, а Apple приділяє більше уваги використанню відновлювальних джерел електроенергії та ефективнішій утилізації. Крім того, багато прихильників захисту довкілля пропонують купувати вживані смартфони поважних брендів замість того, щоб заохочувати виробництво нових, нехай і екологічних моделей.

Для еко-смартфонів відновлювальні ресурси – це надважливо

DW.COM

Повітряні змії-генератори мають "збирати" великі обсяги сильного вітру на висоті, куди не сягають звичайні вітряки. Утім, технічно втілити цю ідею нелегко. Німецький стартап Enerkite працює над цим вже шість років. (16.10.2018)

Людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, вважають в ООН. Для цього необхідні зміни як на рівні держав, так і на рівні споживачів. Ось що кожен може зробити для порятунку планети. (09.10.2018)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля. (08.11.2018)

Нідерландський стартап Fairphone став яскравим прикладом усієї складності "зеленого" бізнесу. Уникнути співпраці з такими країнами, як Демократична республіка Конго, яка володіє 80 відсотками світових покладів необхідного для виробництва гаджетів колтану, важко. Водночас контроль за покладами колтану в Африці став причиною кривавої війни на початку двотисячних років. Як компроміс, заявляють представники Fairphone, вони співпрацюють із місцевими організаціями, аби отримувати сировину з місцевих копалень, які піклуються про сталий розвиток. Мовляв, таким чином місцеве населення також отримує додаткове джерело доходів.

А от німецькі розробники з Shiftphone обрали інших підхід: вони співпрацюють лише з компаніями, що мають сертифікат німецького Федерального інституту географічних наук та корисних копалин. Утім, Карстен Вальдек визнає: маленьким компаніям, як його, важко задавати тренд для всієї галузі.

З 2014 року німецька компанія випустила близько 30 тисяч смартфонів. "Вгадайте, скільки золота нам знадобилось для виробництва за цей час? - запитує Вальдек репортера DW. - Менше 100 грамів. Навіть одна людина, котра полюбляє масивні ювелірні вироби, мабуть, більше зашкодила довкіллю, ніж уся наша компанія". Золоті шахти з відкритими кар'єрами можуть руйнувати цілі екосистеми. Особливо небезпечними є також ртуть і ціанід, які використовуються під час виробництва золота та можуть потрапляти до ґрунту. Для виробників екосмартфонів це аргумент, нехай їхні гаджети й коштують по 600 євро. 

Розробники "зелених" гаджетів сподіваються, що зможуть підштовхнути великі компанії до активніших змін. "Це надзвичайно важливо, - вважає Вальдек. - Особливо для виробників, котрі масово використовують природні ресурси. Якщо вони змінять підхід до вибору сировини, то зможуть і справді досягти значного впливу".

Дивитись відео 01:40
Now live
01:40 хв

Еко-винаходи українців: від їстівних пакетів до кавових окулярів (09.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Еко-винаходи українців: від їстівних пакетів до кавових окулярів (09.10.2018)  

Також за темою

Боротьба з пластиком: міфи та реальність (08.11.2018) 08.11.2018

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Німецькі штрафи за невідсортоване сміття (08.11.2018) 08.11.2018

Чому в Німеччині так чітко діє закон про розподіл сміття? Бо за порушення німцям загрожує чималі штрафи. Ось деякі з них.

Plastik Plastikmüll und Müllvermeidung

Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео) 08.11.2018

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Реклама

Докладно

Ukraine Studenten der Technischen Universität Donezk (DonNTU)

Якого майбутнього хоче молодь України, Росії й Білорусі

Молодь трьох країн не цікавляться політикою, але прагнуть змін - опитування "Левади-центру" та Фонду Бориса Нємцова. 

Крістін Лагард

МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня

Крістін Лагард очікує, що до тої пори українська влада виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  