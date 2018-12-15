 Слідчі шукають праворадикалів у лавах поліції Франкфурта - FAZ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Слідчі шукають праворадикалів у лавах поліції Франкфурта - FAZ

За анонімними погрозами адвокатці, котра представляла інтереси жертв праворадикалів, може стояти неонацистський осередок у поліції Франкфурта-на-Майні.

поліція Франкфурта-на-Майні

Відомство кримінальної поліції (LKA) федеральної землі Гессен розслідує справу щодо ймовірної наявності праворадикального осередку в поліції Франкфурта-на-Майні. Про це у неділю, 16 грудня, повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Приводом для підозр, що серед франкфуртських поліцейських може діяти праворадикальний осередок, стало оприлюднення в ЗМІ інформації про письмові погрози, надіслані адвокатці турецького походження Седі Басай-Їлдиз (Seda Basay-Yildiz) ще в серпні цього року. У листах містилися образи на адресу адвокатки, а також погрози вбити її малолітню доньку.

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Анонімні послання були підписані абревіатурою "NSU 2.0", що позначає неонацистське угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU), суд у справі якого завершився в липні 2018 року. У цьому процесі Басай-Їлдиз представляла інтереси жертв угруповання.

Після погроз дитині адвокатка подала заяву в поліцію Франкфурта. Як повідомляє FAZ, внаслідок розслідування з'ясувалося, що принаймні п'ятеро поліцейських Франкфурта-на-Майні обмінювалися у груповомі чаті повідомленнями неонацистського змісту та неонацистськими зображеннями, що є вважається у ФРН. Згаданих правоохоронців - чотирьох чоловіків і одну жінку - тимчасово відсторонили від служби до з'ясування обставин. 

Басай-Їлдиз повідомила, що правоохоронці не інформували її про перебіг справи. Про те, що сліди авторів анонімних погроз, ймовірно, ведуть у саму поліцію, жінка дізналася лише після того, як про це поінформували ЗМІ. Офіційні особи поліції Гессена, коментуючи інцидент з поліцейськими, не виключають, що справа може набути "набагато більших масштабів".

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