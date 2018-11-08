Слідчий комітет РФ: Нападник, що влаштував стрілянину в Керчі, діяв сам

Російські слідчі на основі наявних даних встановили, що Владислав Росляков, який влаштував стрілянину у політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму, діяв сам. Про це ввечері у п'ятницю, 9 листопада, повідомив слідчий комітет РФ. "Слідством детально визначено шлях Рослякова як прилеглою територією, так і в будівлі коледжу в день скоєння злочину. Здобуто докази і свідчення, які зафіксували всі його дії", - йдеться в повідомленні.

Зараз російські слідчі детально вивчають особистість Рослякова, його погляди, психологічний стан до і в момент скоєння злочину. Нападнику, який зрештою застрелився після скоєння атаки, призначена посмертна комплексна психолого-психіатрична судова експертиза.



Трагедія у Керчі сталась 17 жовтня. За даними російського слідства, 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей в навчальному закладі. Крім того, він вчинив у будівлі вибух за допомогою пристрою, нашпигованого цвяхами та шворінями. Внаслідок нападу загинула 21 людина, включно із самим нападником, близько 50 отримали поранення.

У той самий день розташована на підконтрольній Україні території прокуратура Автоновної Республіки Крим відкрила своє провадження за статтею "теракт" у зв'язку з подіями у коледжі в Керчі. Пізніше прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов повідомив, що українська сторона може закрити або перекваліфікувати цю справу, якщо переконається в об'єктивності розслідування російською стороною.