Слідство щодо збиття MH17 продовжується - Мамедов

Слідчі в Україні та Нідерландах продовжують розслідувати збиття Boeing рейсу MH17 й намагаються встановити решту людей, які можуть бути причетними до злочину. Про це заявив у коментарі DW у понеділок, 9 березня, заступник українського генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який очолює слідчу групу від України. "Те, що матеріали відносно трьох громадян РФ і одного з України були направлені до суду, не означає, що на цьому процес зупиняється. Слідство продовжується як нідерландською, так і українською сторонами", - сказав він.

Він зазначив, що після встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину, "щонайменше українська сторона повідомить про підозру і направлятиме матеріали до Нідерландів". Мамедов додав, що "достатньо складно прогнозувати", коли буде вирок у цій справі. Утім, за його словами, головуючий суддя планує розглянути цю справу протягом двох років.

Водночас голова Спільної слідчої групи Фред Вейстербейке також підтвердив, що слідство продовжує встановлювати інших можливих винних у збитті літака рейсу МН17.

"Суд розпочався над чотирма обвинуваченими, але слідство стосовно можливих інших підозрюваних триває в декількох напрямах. Ми хочемо встановити всю правду. Щодо чотирьох у нас є надійна справа, але ми продовжуємо шукати інші докази й інших підозрюваних", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, слідство працює за двома напрямами. "Насамперед ми дивимося в напрямі можливої команди, людей, які оперували "Буком", а також шукаємо інформацію щодо тих, хто був залучений до того факту, що "Бук" було транспортовано до України, і хто віддав для цього наказ", - підсумував прокурор.

Раніше цього ж дня у Нідерландах розпочався суд у справі збиття малайзійського Boeing рейсу MH17. Всього у цій справі четверо підозрюваних , серед них - троє громадян Росії Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та один українець Леонід Харченко, який воював на боці бойовиків ОРДЛО під час збиття літака.

Нікого з обвинувачених на початку судового засідання у залі не було. Натомість були присутні троє адвокатів одного з обвинувачених, Олега Пулатова, - двоє нідерландських і одна з Росії.

Як повідомлялося, напередодні представники слідчих органів Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів уклали угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи. Також було погоджено та затверджено оновлений список членів спільної слідчої групи від України. Від Офісу генерального прокурора України до JIT увійшли 4 представники, групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

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