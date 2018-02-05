 Сліди хакерської атаки на клініку в Дюссельдорфі ведуть у Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Новини

Сліди хакерської атаки на клініку в Дюссельдорфі ведуть у Росію

За даними фахівців з комп'ютерної безпеки, вірус-шифрувальник, застосований під час атаки на німецьку клініку, раніше неодноразово застосовувався групою хакерів, які працюють з Росії.

Університетська клініка в Дюссельдорфі

Університетська клініка в Дюссельдорфі стала об'єктом хакерської атаки

Хакерська атака на університетську клініку в Дюссельдорфі, ймовірно, була здійснена з території Росії. Про це у вівторок, 22 вересня, заявили в міністерстві юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомляє агентство dpa, хакери застосували вірус-шифрувальник DoppelPaymer. За даними приватних фірм, що спеціалізуються на питаннях комп'ютерної безпеки, подібний тип вірусу неодноразово застосовувався проти компаній і установ по всьому світу хакерської групою, що працює з Росії.

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Кібернапад на університетську клініку Дюссельдорфа стався 17 вересня і став причиною смерті 78-річної жінки. Хакерам вдалося відключити 30 серверів клініки разом з програмним забезпечення приймального відділення. Унаслідок цього машина "швидкої допомоги", в якій перебувала пацієнтка з підозрою на розрив аорти, змушена була їхати в більш віддалену клініку в місті Вупперталь. Згодом жінка померла в лікарні. Німецька прокуратура веде розслідування проти невідомих осіб за фактом ненавмисного вбивства.

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Вірус-шифрувальник зазвичай використовується хакерами з метою вимагання. Потрапивши в систему, вірус зашифровує призначені для користувача файли, вимагаючи викуп за ключ розшифрування. За даними dpa, справжньою метою атаки був університет у Дюссельдорфі. Після того як поліція повідомила хакерам, що їхній кібернапад зупинив діяльність медичного закладу, вони прислали ключ розшифрування, вказує агентство. Утім, комп'ютерна мережа клініки досі не може працювати в нормальному режимі.

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