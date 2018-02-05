Сліди хакерської атаки на клініку в Дюссельдорфі ведуть у Росію

Хакерська атака на університетську клініку в Дюссельдорфі, ймовірно, була здійснена з території Росії. Про це у вівторок, 22 вересня, заявили в міністерстві юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомляє агентство dpa, хакери застосували вірус-шифрувальник DoppelPaymer. За даними приватних фірм, що спеціалізуються на питаннях комп'ютерної безпеки, подібний тип вірусу неодноразово застосовувався проти компаній і установ по всьому світу хакерської групою, що працює з Росії.

Читайте також: Штаб Макрона був атакований російськими хакерами - фахівці

Кібернапад на університетську клініку Дюссельдорфа стався 17 вересня і став причиною смерті 78-річної жінки. Хакерам вдалося відключити 30 серверів клініки разом з програмним забезпечення приймального відділення. Унаслідок цього машина "швидкої допомоги", в якій перебувала пацієнтка з підозрою на розрив аорти, змушена була їхати в більш віддалену клініку в місті Вупперталь. Згодом жінка померла в лікарні. Німецька прокуратура веде розслідування проти невідомих осіб за фактом ненавмисного вбивства.

Читайте також: ЄС уперше покарав Росію за хакерські атаки

Вірус-шифрувальник зазвичай використовується хакерами з метою вимагання. Потрапивши в систему, вірус зашифровує призначені для користувача файли, вимагаючи викуп за ключ розшифрування. За даними dpa, справжньою метою атаки був університет у Дюссельдорфі. Після того як поліція повідомила хакерам, що їхній кібернапад зупинив діяльність медичного закладу, вони прислали ключ розшифрування, вказує агентство. Утім, комп'ютерна мережа клініки досі не може працювати в нормальному режимі.

Читайте також: Хакерська атака на Бундестаг. Чи запровадить ЄС санкції проти РФ