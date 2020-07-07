Слухання щодо мовного закону: Банкова наполягає на його конституційності

Під час відкритого слухання у Конституційному суді України (КСУ) справи про конституційність положень мовного закону представник президента в КСУ Федір Веніславський у вівторок, 7 липня, наголосив на незмінності позиції Володимира Зеленського щодо української мови як єдиної державної, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами представника президента, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не стосується російської або інших мов нацменшин, для визначення статусу цих мов може бути ухвалений окремий закон.

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Веніславський наголосив, що подання, яке розглядає КС, певною мірою штучно прив'язане до мовного питання, оскільки закон регулює виключно статус української мови як державної. "Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов. (...) Верховній Раді варто ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської та інших мов нацменшин", - сказав представник президента в КСУ. Тобто, за його словами, мови нацменшин "є предметом зовсім іншого правового регулювання".

Також Веніславський висловив переконання, що в процесі розгляду закону Верховна Рада дотримувалася конституційної процедури його прийняття.

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У свою чергу постійна представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря наголосила, що під час ухвалення рішення з питання конституційності положень мовного закону варто враховувати висновок Венеціанської комісії щодо цього закону, в якому йдеться про неприпустимість диференційованого пставлення до мов нацменшин і надання привілеїв мовам ЄС. За словами представниці парламенту, регулюючи мовне питання, не варто керуватися політичним контекстом, європейськими прагненнями України або конфліктом із РФ. "Прошу КСУ звернути увагу на висновок Венеціанської комісії", - сказала Совгиря.

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Крім того, вона вказала на порушення процедури ухвалення закону і в частині попереднього розгляду на засіданні профільного комітету, і в частині неособистого голосування в сесійній залі під час ухвалення закону. Совгиря додала, що Верховна Рада готова надати суду необхідну документацію.

Як повідомляється, КСУ продовжить відкриті слухання щодо мовного закону в четвер. Очікується, що на засіданні 9 липня суд завершить стадію виступів залучених учасників та стадію запитань до них, після чого перейде до закритої частини слухання справи для ухвалення рішення у справі.