Слухання в Конгресі: свідки розповіли про "незвичний дзвінок" Трампа

Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александр Віндман та ще троє осіб дали свідчення у вівторок, 19 листопада, в рамках розслідування демократів у рамках процедури можливого імпічменту президента США Дональда Трампа.

Віндман та його колега в офісі віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс чули дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським 25 липня. За їхніми словами, він їх насторожив.

За словами Віндмана, він упевнений, що Трамп використовував військову допомогу, яку США повинні були надати Україні для протидії російській агресії, а також візит до Білого дому, якого прагнув Зеленський, як політичні інструменти. На думку підполковника, вони нібито використовувалися для підкупу Зеленського, щоб він знайшов компрометуючу інформацію на сина ймовірного опонента Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена - Хантера. "Українці повинні були б розслідувати Байденів. Тут немає неоднозначності", - сказав Віндман. "Я не вважаю за належне вимагати, щоб іноземний уряд розслідував громадянина США", - зазначив він.

За інформацією американських ЗМІ, армія країни посилила захист Віндмана та його сім'ї та роздумує над переміщенням підполковника та його родини на армійську базу, через побоювання щодо його безпеки після усних нападок з боку Трампа та лідерів республіканців.

Волкер вважає недостовірними обвинувачення проти Байденів

Свідчення дав також колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер. За його словами, звинувачення в корупції проти Байденів "є недостовірними". Він відкинув "теорії змови", про які раніше говорив президент США та його союзники. Волкер запевнив, що вже більше двох десятиліть знає Байдена як чесну людину.

Ще двоє топ-помічників дали свідчення і розповіли про "дивний дзвінок"

Крім того, свідчення дали два старших помічники у Білому домі Дженніфер Вільямс і Тім Моррісон. Зокрема, Вільямс засвідчила, що вважає липневий дзвінок "незвичним", бо президент обговорював "внутрішньополітичну справу" з іноземним лідером.

Тим часом Моррісон, який покинув адміністрацію після дзвінка Трампа до Зеленського, побоювався, що розголошення цієї розмови матиме негативний вплив і повідомив про це головного юриста Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.