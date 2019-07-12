"Слуги народу", "Голос" і "юний орел": що треба знати про вибори до Верховної Ради (відео)

Хто пройде до нового парламенту? Скільки у Верховній Раді буде "Зеленських", подружжів та "зірок"? І скільки усе це коштуватиме бюджету?
У розпал відпусток 21 липня доведеться йти на парламентські вибори. Пробитися до Ради цього разу хочуть зо два десятки партій. Утім, далеко не всі вони подолають прохідний 5-відсотковий бар’єр. Соціологи пророкують: найбільше шансів - у партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа- За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". До них можуть долучитися "Голос" та "Сила і честь". Дивіться, кого не дорахується нова Верховна Рада і скільки у ній буде "Зеленських", подружжів та "зірок":
Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко. (04.02.2019)
21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (10.07.2019)
Навздогін успіхові передвиборчої кампанії команди Володимира Зеленського українські партії намагаються перетягти на свій бік більше молодих виборців. Як реагує молодь на новий партійний ландшафт в Україні? (10.07.2019)
Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається. (05.07.2019)
11 липня Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс. DW розповідає про те, які зміни цей документ вносить до процедури та порядку голосування на виборах. (11.07.2019)
Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW. (09.07.2019)