 ″Слуги народу″, ″Голос″ і ″юний орел″: що треба знати про вибори до Верховної Ради (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.07.2019

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Політика й суспільство

"Слуги народу", "Голос" і "юний орел": що треба знати про вибори до Верховної Ради (відео)

Хто пройде до нового парламенту? Скільки у Верховній Раді буде "Зеленських", подружжів та "зірок"? І скільки усе це коштуватиме бюджету?

Передвиборча кампанія на парламентських виборах 2019 в Україні вийшла на фінішну пряму.

Передвиборча кампанія на парламентських виборах 2019 в Україні вийшла на фінішну пряму.

У розпал відпусток 21 липня доведеться йти на парламентські вибори. Пробитися до Ради цього разу хочуть зо два десятки партій. Утім, далеко не всі вони подолають прохідний 5-відсотковий бар’єр. Соціологи пророкують: найбільше шансів - у партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа- За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". До них можуть долучитися "Голос" та "Сила і честь". Дивіться, кого не дорахується нова Верховна Рада і скільки у ній буде "Зеленських", подружжів та "зірок":

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Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії

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