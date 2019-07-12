"Слуги народу", "Голос" і "юний орел": що треба знати про вибори до Верховної Ради (відео)

У розпал відпусток 21 липня доведеться йти на парламентські вибори. Пробитися до Ради цього разу хочуть зо два десятки партій. Утім, далеко не всі вони подолають прохідний 5-відсотковий бар’єр. Соціологи пророкують: найбільше шансів - у партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа- За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". До них можуть долучитися "Голос" та "Сила і честь". Дивіться, кого не дорахується нова Верховна Рада і скільки у ній буде "Зеленських", подружжів та "зірок":