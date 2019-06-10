 ″Слуга народу″ хоче стати монопартією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

"Слуга народу" хоче стати монопартією

Про це у розмові з DW заявив представник президента Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук: Слуга народу хоче стати монопратією

Руслан Стефанчук: "Слуга народу" хоче стати монопратією

Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук заявив про ультимативну мету партії після перемоги на дострокових парламентських виборах. 

DW.COM

Партія "Слуга народу" на з'їзді в Києві представила першу сотню кандидатів з виборчого списку. Серед них експерти, спортсмени, громадські діячі, блогери й артисти "95-го кварталу". Детальніше про з'їзд - в репортажі DW. (09.06.2019)

У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "Європейською солідарністю" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз. (09.06.2019)

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що обговорювала з президентом дострокові парламентські вибори. (12.06.2019)

"Ми робимо все, щоби ми стали монопартією, яка візьме на себе відповідальність перед народом України. Ми працюємо на цю ідею. Для нас важливо уперше за 28 років незалежності України зробити єдиного відповідального за стан справ у державі", - сказав Стефанчук у середу, 12 червня, відповідаючи на запитання DW про можливих партнерів у коаліції після виборів, які відбудуться 21 липня 2019 року. 

Раніше цього ж дня очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським в приміщенні його адміністрації та обговорила з ним дострокові вибори до парламенту.

Рейтинги партій

Згідно з оприлюдненими 12 червня даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", партія "Слуга народу" набрала б 47,5 відсотка голосів виборців, якби вибори відбулись найближчої неділі. 

Крім цієї політсили, 5-відсотковий бар'єр, за даними "Рейтингу", на дострокових виборах до парламенту подолали б також "Опозиційна платформа - За життя" з 10,4 відсотка голосів, "Європейська солідарність" - 7,9 відсотка, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,5 відсотка і партія "Голос" з 6,4 відсотка голосів. 
 
Попереднє опитування КМІС, опубліковане 10 червня, передбачало, що "Слугу народу" готові підтримати 48,5 відсотка респондентів, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,8 відсотка опитаних, "Європейську солідарність" - 8,1 відсотка, за ВО "Батьківщина" готові проголосувати 7,8 відсотка респондентів, а "Голос" Святослава Вакарчука готові підтримати 5,6 відсотка опитаних.

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