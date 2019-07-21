"Слуга народу" зможе одноосібно сформувати більшість - попередні дані

За результатами опрацювання понад 70 відсотків електронних протоколів у багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" отримує 42,68 відсотка голосів виборців, повідомила у понеділок, 22 липня, Центральна виборча комісія України.

На другому місці, як і раніше, "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), яка отримала 13,04 відсотка. За нею йдуть "Європейська Солідарність" з 8,41 відсотка, ВО "Батьківщина" - 8,03 відсотка та "Голос" - 6,17 відсотка. Решта партій, за попередніми даними, не подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Кандидати від "Слуги народу", згідно із попередніми даними підрахунку голосів, також перемагають і в більшості мажоритарних округів. Зокрема, кандидати від цієї партії перемагають в усіх 13 округах у Києві, в 16 округах - у Дніпропетровській області, а також у значній кількості округів у Харківській, Одеській, Київській, Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Таким чином, за попередніми даними, президентська партія "Слуга народу" може розраховувати на абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді дев'ятого скликання - на даний момент за партійними списками партії до парламенту проходять 122 депутати, а за мажоритарними округами - понад 120 депутатів. Точна кількість мандатів у мажоритарних округах, які у підсумку отримає "Слуга народу", поки невідома, оскільки підрахунок голосів триває і на деяких округах лідери можуть потенційно змінитися.

Тим часом керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія має намір оскаржити результати виборів у десяти округах, де було виявлено найбільші порушення під час голосування. "Хоча підкуп виборців було зафіксовано більше ніж у 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в десяти", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, в цих округах наразі збирається матеріал для звернень до окружної комісії, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих ділянках недійсними або невизнання результатів в окрузі.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

Зафіксована явка виборців становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.