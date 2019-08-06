 ″Слуга народу″ витратила на передвиборчу кампанію більше за інші партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

"Слуга народу" витратила на передвиборчу кампанію більше за інші партії

Партія "Слуга народу" витратила найбільше грошей на передвиборчу кампанію до Верховної Ради порівняно з іншими партіями. Другою за витратами є партія "Голос".

ЦВК оприлюднила звіти про формування виборчих фондів партій

ЦВК оприлюднила звіти про формування виборчих фондів партій

Партія "Слуга народу" витратила на проведення виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної Ради 114,7 мільйона гривень. Ця сума є найвищою в порівнянні з іншими партіями, що висунули своїх кандидатів у депутати. Такі дані випливають зі звітів про формування виборчих фондів партій, оприлюднених на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Партія "Голос", що набрала найменше голосів за партійними списками з-поміж партій, які потрапляють до Верховної Ради, витратила на передвиборчу кампанію 105,7 мільйона гривень. Партія "Європейська солідарність", яку очолив експрезидент України Петро Порошенко, витратила 99,5 мільйона гривень, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на чолі з експрем'єркою Юлією Тимошенко - 87,2 мільйона гривень, а партія "Опозиційна платформа - За життя" - 60,3 мільйона гривень.

DW.COM

Центральна виборча комісія оголосила переможців на виборах до Верховної Ради ще у семи одномандатних виборчих округах. Не встигли вчасно перерахувати голоси в окрузі №210 на Чернігівщині. (06.08.2019)

До нового парламенту було обрано 254 депутати від "Слуги народу", при цьому більшість з них пройшли до Ради у мажоритарних округах. (26.07.2019)

Серед партій, котрі не подолали п'ятивідсоткового бар'єра на виборах до Верховної Ради, найбільше на кампанію витратили Радикальна партія Олега Ляшка - 111,8 мільйона гривень, партія "Опозиційний блок" - 90,6 мільйона гривень та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" - 89,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за партійними списками до Верховної Ради пройшли п'ять партій - "Слуга народу" (43,16 відсотка голосів виборців), "Опозиційна платформа - за життя" - 13,05 відсотка, ВО "Батьківщина" - 8,18 відсотка, "Європейська солідарність" - 8,10 відсотка і "Голос" - 5,82 відсотка. Решта партій не подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Загалом у виборах до Верховної Ради брали участь 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

ЦВК досі не оголосила остаточні результати виборів до Ради, що відбулися 21 липня, хоча за законом мала зробити щонайпізніше 5 серпня. Причиною тому став перерахунок голосів у низці виборчих округів за рішенням судів. У вівторок до ЦВК надійшли уточнені протоколи про підсумки голосування в останньому зі 199 округів, результати виборів у якому ще остаточно не оголошено.

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