 ″Слуга народу″ висуне Разумкова на посаду голови Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

"Слуга народу" висуне Разумкова на посаду голови Верховної Ради

Партія "Слуга народу" запропонує висунути кандидатом на посаду голови Верховної Ради України очільника політичної сили Дмитра Разумкова.

Дмитро Разумков заявив, що Слуга народу запропонує призначити його головою Верховної Ради

Дмитро Разумков заявив, що "Слуга народу" запропонує призначити його головою Верховної Ради

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у суботу, 3 серпня, заявив, що політсила запропонує призначити його головою Верховної Ради України, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "На сьогодні партія пропонуватиме мене як кандидата на посаду голови Верховної Ради України", - сказав він.

Разумков також повідомив, що партія запропонує на посаду першого заступника Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука. За словами Разумкова, крім претендентів на посади в президії парламенту, у "Слуги народу" є деякі кадрові пропозиції щодо керівництва комітетами Верховної Ради.

Зеленський обіцяє "серйозну розмову" у разі порушень

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на ефективну роботу новообраних народних депутатів від "Слуги народу", а в разі виявлення будь-яких порушень в їхній діяльності пообіцяв їх припиняти.

"Говорили, що у нас дуже багато законопроєктів, і ми хочемо, щоб вони розуміли, що на них лежить така серйозна відповідальність, оскільки народ України дав їм можливість бути депутатами Верховної Ради. (...) На них така відповідальність, що вони навіть не мають права не ходити на роботу або телефонувати, про щось домовлятися, або якісь дядьки серйозні або жінки будуть їм щось пропонувати - навіть щоб вони про це не думали", - сказав він журналістам у Трускавці.

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При цьому президент стверджує, що не хоче і не буде впливати на партію, на Верховну Раду, але "якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з усіма депутатами". На уточнююче запитання про те, чи всіх депутатів з майбутньої фракції він знає, Зеленський сказав: "Я всіх знаю, я в цілому знаю всіх, більшість знаю". Що стосується депутатів-мажоритарників, він сказав, що знайомився з їхніми анкетами і спілкувався "кілька разів".

Нагадаємо, у Трускавці відбуваються тижневі навчальні заходи для новообраних народних депутатів від "Слуги народу". Професори Київської школи економіки та фахівці проводять для них інтенсивні навчальні курси.

За результатами дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройшли 254 депутати від партії "Слуга народу". Жоден з них не має досвіду парламентської роботи у минулому. 

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