 ″Слуга народу″ виключила 7 кандидатів з виборчого списку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Слуга народу" виключила 7 кандидатів з виборчого списку

Як повідомили у партії, більшість кандидатів виключили за результатами постпраймеріз, на підставі наданої громадянами через сайт партії інформації.

Кандидати партії Слуга народу під час партійного з'їзду у Києві, 9 червня, 2019

Кандидати партії "Слуга народу" під час партійного з'їзду у Києві, 9 червня, 2019

Партія "Слуга народу" на третьому етапі свого передвиборного з'їзду у неділю, 7 липня, ухвалила рішення про виключення семи кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 8 липня юристи партії звернуться до Центральної виборчої комісії України (ЦВК)  з поданням про скасування реєстрації згаданих кандидатів зі списку "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі.

Серед них заступник голови Всеукраїнської аграрної ради і експерт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов. Керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці у Facebook, що з результатами постпраймеріз, на підставі наданої громадянами через сайт партії інформації, зі списку "Слуги народу" було виключено також екс-начальника ДП "Державний центр інформаційної безпеки" Романа Боярчука, заступницю директора "Компанія Феронія" Ольгу Кавун, журналістку Анастасію Рагімову, одеського підприємця Віталія Витикача.

Крім того, за власним бажанням зі списку були виключені виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова і заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності" Юрій Баланюк.

  • Слуга народу

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Слуга народу"

    Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.

  • Юрій Бойко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Опозиційна платформа - За життя"

    "Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.

  • Юлія Тимошенко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Батьківщина"

    Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.

  • Святослав Вакарчук

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Голос"

    Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.

  • Європейська солідарність

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Європейська солідарність"

    Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Що пропонує, а про що мовчить передвиборча програма "Слуги народу"

Чого варто очікувати у новій Верховній Раді від новоствореної партії "Слуга народу"? На прохання DW, політичні експерти проаналізували програмний маніфест політсили, яка наразі лідирує у соціологічних опитуваннях. (14.06.2019)  

Коментар: "Слуга народу" - реальний політичний хід Зеленського

"Слуга народу" може незабаром стати правлячою в Україні партією. Президент Зеленський веде її на парламентські вибори, не маючи чітких уявлень, вважає Сергій Руденко. (10.06.2019)  

Списки і програми - все про лідерів парламентських перегонів

Найголовніше про кандидатів у списках та програми партій, що претендують на подолання прохідного бар'єра, - в огляді DW. (17.06.2019)  

Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів. (02.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew - Servant Of The People Kongress

Що пропонує, а про що мовчить передвиборча програма "Слуги народу" 14.06.2019

Чого варто очікувати у новій Верховній Раді від новоствореної партії "Слуга народу"? На прохання DW, політичні експерти проаналізували програмний маніфест політсили, яка наразі лідирує у соціологічних опитуваннях.

Ukraine Parteitag der Partei Diener des Volkes

Коментар: "Слуга народу" - реальний політичний хід Зеленського 10.06.2019

"Слуга народу" може незабаром стати правлячою в Україні партією. Президент Зеленський веде її на парламентські вибори, не маючи чітких уявлень, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Понад 5800 кандидатів, 21 список та восьмеро Зеленських: ЦВК підбила підсумки реєстрації 26.06.2019

Центральна виборча комісія зареєструвала списки 21 партії та понад три тисячі кандидатів, які балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах. Серед кандидатів і восьмеро однофамільців чинного президента.

Реклама

Докладно

Прапори України та ЄС

Чи потрібен Києву саміт Україна-ЄС у політичне міжсезоння

Саміт 8 липня у Києві стане першою такою подією для президента Зеленського і останньою для чинного керівництва ЄС.  

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив главу Центального банку Мурата Четінкая

Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини

Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  