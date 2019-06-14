"Слуга народу" виключила 7 кандидатів з виборчого списку

Партія "Слуга народу" на третьому етапі свого передвиборного з'їзду у неділю, 7 липня, ухвалила рішення про виключення семи кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 8 липня юристи партії звернуться до Центральної виборчої комісії України (ЦВК) з поданням про скасування реєстрації згаданих кандидатів зі списку "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі.
Серед них заступник голови Всеукраїнської аграрної ради і експерт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов. Керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці у Facebook, що з результатами постпраймеріз, на підставі наданої громадянами через сайт партії інформації, зі списку "Слуги народу" було виключено також екс-начальника ДП "Державний центр інформаційної безпеки" Романа Боярчука, заступницю директора "Компанія Феронія" Ольгу Кавун, журналістку Анастасію Рагімову, одеського підприємця Віталія Витикача.
Крім того, за власним бажанням зі списку були виключені виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова і заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності" Юрій Баланюк.
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"Слуга народу"
Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.
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"Опозиційна платформа - За життя"
"Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.
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"Батьківщина"
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.
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"Голос"
Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.
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"Європейська солідарність"
Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).
Автор: Дмитро Губенко