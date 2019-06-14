"Слуга народу" виключила 7 кандидатів з виборчого списку

Партія "Слуга народу" на третьому етапі свого передвиборного з'їзду у неділю, 7 липня, ухвалила рішення про виключення семи кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 8 липня юристи партії звернуться до Центральної виборчої комісії України (ЦВК) з поданням про скасування реєстрації згаданих кандидатів зі списку "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі.

Серед них заступник голови Всеукраїнської аграрної ради і експерт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов. Керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці у Facebook, що з результатами постпраймеріз, на підставі наданої громадянами через сайт партії інформації, зі списку "Слуги народу" було виключено також екс-начальника ДП "Державний центр інформаційної безпеки" Романа Боярчука, заступницю директора "Компанія Феронія" Ольгу Кавун, журналістку Анастасію Рагімову, одеського підприємця Віталія Витикача.

Крім того, за власним бажанням зі списку були виключені виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова і заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності" Юрій Баланюк.