Словесний батл про родинні цінності: депутат проти феміністки (відео)

У Верховній Раді оголосили про створення міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До нього увійшли понад 300 депутатів з різних політичних сил (окрім "Голосу"). Конституційна більшість парламентарів збирається ухвалювати закони, які, на їхню думку, сприятимуть зміцненню родинних цінностей в країні. Подискутувати про те, чи покращить нова ініціатива права людини в Україні і яким чином, DW запросила ідейного натхненника об’єднання Святослава Юраша та його критикиню Тетяну Касьян.