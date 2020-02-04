Словесний батл про родинні цінності: депутат проти феміністки (відео)

Близько 300 депутатів України увійшли до міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина" заради зміцнення традиційних цінностей. Словесний батл ініціатора об'єднання Святослава Юраша з феміністкою Тетяною Касьян.
У Верховній Раді оголосили про створення міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До нього увійшли понад 300 депутатів з різних політичних сил (окрім "Голосу"). Конституційна більшість парламентарів збирається ухвалювати закони, які, на їхню думку, сприятимуть зміцненню родинних цінностей в країні. Подискутувати про те, чи покращить нова ініціатива права людини в Україні і яким чином, DW запросила ідейного натхненника об’єднання Святослава Юраша та його критикиню Тетяну Касьян.
Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти. (22.01.2020)
Політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - скерована якраз на те, щоб гідність людини захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині, вважає Лариса Денисенко. (22.01.2020)