 Словесний батл про родинні цінності: депутат проти феміністки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2020

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Політика й суспільство

Словесний батл про родинні цінності: депутат проти феміністки (відео)

Близько 300 депутатів України увійшли до міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина" заради зміцнення традиційних цінностей. Словесний батл ініціатора об'єднання Святослава Юраша з феміністкою Тетяною Касьян.

Ініціатор міжфракційного об’єднання Цінності. Гідність. Родина Святослав Юраш

Ініціатор міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина" Святослав Юраш

У Верховній Раді оголосили про створення міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Родина".  До нього увійшли понад 300 депутатів з різних політичних сил (окрім "Голосу"). Конституційна більшість парламентарів збирається ухвалювати закони, які, на їхню думку, сприятимуть зміцненню родинних цінностей в країні. Подискутувати про те, чи покращить нова ініціатива права людини в Україні і яким чином, DW запросила ідейного натхненника об’єднання Святослава Юраша та його критикиню Тетяну Касьян. 

DW.COM

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти. (22.01.2020)  

Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням?

Політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - скерована якраз на те, щоб гідність людини захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині, вважає Лариса Денисенко. (22.01.2020)  

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

У Німеччині батькам доводиться інвестувати в одну дитину від народження до повноліття в середньому 140 тисяч євро. На що саме витрачається така сума грошей? І чи компенсує ці кошти допомога держави в ФРН? (24.01.2020)  

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Близько 300 депутатів України увійшли до міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина", аби ухвалювати закони, які нібито сприятимуть зміцненню родинних цінностей. DW запросила ініціатора об'єднання Святослава Юраша на словесний батл з феміністкою Тетяною Касьян.

Symbolbild Gender Geschlechter Gehalt

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності 22.01.2020

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти.

Ukraine marks Vyshyvanka Day

Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням? 22.01.2020

Політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - скерована якраз на те, щоб гідність людини захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині, вважає Лариса Денисенко.

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