Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії

Словенія стала єдиною країною НАТО, де військо очолила жінка, інформує агенція AFP. У вівторок, 27 листопада, генерал-майор Аленка Ерменц стала головою генерального штабу збройних сил Словенії.

Президент Словенії і головнокомандувач армії країни Борут Пахор привітав призначення Ерменц на посаду і висловив сподівання, що вона зможе покращити стан армії країни, котра зараз страждає від недофінансування.

"Призначення генерал-майора Ерменц було запропоноване, зважаючи на її досвід командира підрозділів словенської армії, на її внесок у становлення професійних військових сил і її громадянську і військову освіту", - зазначено у заяві уряду Словенії.

55-річна Аленка Ерменц донині була заступницею голови генштабу.