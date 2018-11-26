 Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії

Генеральний штаб збройних сил Словенії очолила 55-річна Аленка Ерменц, яка стала єдиною жінкою на чолі генштабу країни НАТО. Президент країни Борут Пахор сподівається, що вона покращить стан армії.

Солдати словенської армії (фото з архіву)

Солдати словенської армії (фото з архіву)

Словенія стала єдиною країною НАТО, де військо очолила жінка, інформує агенція AFP. У вівторок, 27 листопада, генерал-майор Аленка Ерменц стала головою генерального штабу збройних сил Словенії.

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Президент Словенії і головнокомандувач армії країни Борут Пахор привітав призначення Ерменц на посаду і висловив сподівання, що вона зможе покращити стан армії країни, котра зараз страждає від недофінансування.

"Призначення генерал-майора Ерменц було запропоноване, зважаючи на її досвід командира підрозділів словенської армії, на її внесок у становлення професійних військових сил і її громадянську і військову освіту", - зазначено у заяві уряду Словенії.

55-річна Аленка Ерменц донині була заступницею голови генштабу.

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