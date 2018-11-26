Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії

Генеральний штаб збройних сил Словенії очолила 55-річна Аленка Ерменц, яка стала єдиною жінкою на чолі генштабу країни НАТО. Президент країни Борут Пахор сподівається, що вона покращить стан армії.
Словенія стала єдиною країною НАТО, де військо очолила жінка, інформує агенція AFP. У вівторок, 27 листопада, генерал-майор Аленка Ерменц стала головою генерального штабу збройних сил Словенії.
Президент Словенії і головнокомандувач армії країни Борут Пахор привітав призначення Ерменц на посаду і висловив сподівання, що вона зможе покращити стан армії країни, котра зараз страждає від недофінансування.
"Призначення генерал-майора Ерменц було запропоноване, зважаючи на її досвід командира підрозділів словенської армії, на її внесок у становлення професійних військових сил і її громадянську і військову освіту", - зазначено у заяві уряду Словенії.
55-річна Аленка Ерменц донині була заступницею голови генштабу.