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Словаччина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Словаччина".

Словаччина – країна на сході Центральної Європи. Словаччина є республікою. Офіційна назва – Словацька Республіка. Столиця - Братислава. Кількість населення Словаччини становить приблизно 5,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Міністр оборони Словаччини: Путін дорівнює Гітлер

Міністр оборони Словаччини: Путін дорівнює Гітлер 15.04.2022

Володимир Путін дорівнює Адольф Гітлер, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Росію потрібно зупинити в Україні, перш ніж вона зможе рухатися далі на Захід, додав він.

Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони

Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони 08.04.2022

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який перебуває з візитом у Києві, підтвердив передачу Україні системи С-300.
Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії

Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії 04.04.2022

Словаччина дотримуватиметься спільної політики ЄС щодо розрахунків за газ із Росії, заявляє прем'єр країни. Раніше словацький міністр економіки заявляв про готовність платити за газ у рублях.
Міністр економіки Словаччини готовий платити за російський газ у рублях

Міністр економіки Словаччини готовий платити за російський газ у рублях 03.04.2022

У разі крайньої потреби Словаччині варто розраховуватися з Росією за газ у рублях, заявив віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік.
Словацький генерал: Ми ще побачимо сюрпризи України на полі бою

Словацький генерал: Ми ще побачимо сюрпризи України на полі бою 01.04.2022

У чому полягають прорахунки російського командування у війні з Україною і чому Захід заволікає з поставками сучасного озброєння Києву - в інтерв'ю DW розповів ексзаступник командувача Генштабу ЗС Словаччини Павел Мацко.
Зі Словаччини висилають російських дипломатів

Зі Словаччини висилають російських дипломатів 15.03.2022

Трьох співробітників посольства РФ у Братиславі оголосили персонами нон грата у зв'язку з підозрами у шпигунстві. Також заарештували громадян Словаччини
ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни

ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни 08.03.2022

За даними ООН, за 12 днів війни найбільша кількість українців виїхала до Польщі. Оскільки ситуація продовжує розвиватись, організація очікує, що Україну можуть покинути понад чотири мільйони осіб.
З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН 02.03.2022

Біженці від російської агресії продовжують перетинати кордон України. Загалом країну залишили понад 800 тисяч людей. Понад половина з них лишається у Польщі.
Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники

Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники 25.02.2022

За даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польщею наразі перебувають близько 10 тисяч автівок, зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщини - понад 220, Румунії - 1100.
Словаччина надасть Україні пакет допомоги на 1,7 мільйона євро

Словаччина надасть Україні пакет допомоги на 1,7 мільйона євро 16.02.2022

Пакет допомоги Києву від Братислави включатиме системи для розмінування та медичні товари.
Україна знову імпортує газ

Україна знову імпортує газ 04.02.2022

За лютий планується закупити 300 мільйонів кубометрів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Точну ціну в уряді не розголошують.
Росія скорочує транзит газу - ОГТС України

Росія скорочує транзит газу - ОГТС України 04.01.2022

3 січня "Газпром" скоротив транзит газу Україною до 52,5 мільйона кубометрів на добу при заброньованих добових 109,6. За словами Макогона, падіння транзиту триватиме і вже 4 січня може досягти річного мінімуму.

Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року

Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року 03.01.2022

Постачання російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани" скорочується останні кілька діб, передає словацький оператор Eustream.
Словаччина через коронавірус запроваджує частковий локдаун на два тижні

Словаччина через коронавірус запроваджує частковий локдаун на два тижні 25.11.2021

У Словаччині протягом двох тижнів діятиме частковий локдаун, який передбачає заборону виходити з дому. Обмеження поширюються як на невакцинованих, так і на вакцинованих від COVID-19.

Оператори ГТС України і ще трьох країн хочуть створити водневий коридор до ЄС

Оператори ГТС України і ще трьох країн хочуть створити "водневий коридор" до ЄС 23.09.2021

Про спільні зусилля зі створення водневої "магістралі" від регіонів виробництва в Україні до районів попиту в ЄС домовилися оператори ГТС чотирьох країн.
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