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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Словаччина".
Словаччина – країна на сході Центральної Європи. Словаччина є республікою. Офіційна назва – Словацька Республіка. Столиця - Братислава. Кількість населення Словаччини становить приблизно 5,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.