 Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство

Співробітник російського посольства залишив Словаччину наприкінці листопада.

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Словаччина вислала з країни співробітника російського посольства, якого військова розвідка запідозрила у шпигунстві. Про це в середу, 5 грудня, заявив прем'єр Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє агентство Reuters.

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За даними незалежних розслідувачів, ФСБ примусом завербувала співробітника компанії, яка займалася обробкою заяв на отримання британських віз.

Афіни вирішили вислати двох співробітників російських дипломатичних служб. Російських дипломатів звинувачують у втручанні у внутрішні справи та в діях, що становлять загрозу нацбезпеці Греції, повідомляють грецькі ЗМІ. (11.07.2018)

Майже 20 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів через справу Скрипаля. Солідарність із Великобританією продемонструвала і Україна. Попри це в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з Москвою. (28.03.2018)

"22 листопада його оголосили персоною нон грата, він залишив Словаччину протягом 48 годин" - заявив Пеллегріні. Він додав, що дипломат чинив дії, спрямовані проти Словаччини і НАТО, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, зазначає місцеве видання Aktuality.

Двох російських дипломатів в липні вислали з Греції через втручання у внутрішні справи країни. Найгучніший шпигунський скандал цього року, пов'язаний з росіянами, - отруєння Сергія Скрипаля та його доньки і справа "Боширова та Петрова". Вони - імовірні співробітники військової розвідки Росії (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ), більше відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління). Їх обвинувачують в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року. З'ясувалося, що вони стежили за ним мінімум із 2014, сліди шпигунів помітили зокрема у Чехії. В якості відповіді на отруєння Скрипаля західні держави у березні вислали багатьох російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами. 

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