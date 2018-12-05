Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство

Словаччина вислала з країни співробітника російського посольства, якого військова розвідка запідозрила у шпигунстві. Про це в середу, 5 грудня, заявив прем'єр Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє агентство Reuters.

"22 листопада його оголосили персоною нон грата, він залишив Словаччину протягом 48 годин" - заявив Пеллегріні. Він додав, що дипломат чинив дії, спрямовані проти Словаччини і НАТО, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, зазначає місцеве видання Aktuality.

Двох російських дипломатів в липні вислали з Греції через втручання у внутрішні справи країни. Найгучніший шпигунський скандал цього року, пов'язаний з росіянами, - отруєння Сергія Скрипаля та його доньки і справа "Боширова та Петрова". Вони - імовірні співробітники військової розвідки Росії (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ), більше відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління). Їх обвинувачують в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року. З'ясувалося, що вони стежили за ним мінімум із 2014, сліди шпигунів помітили зокрема у Чехії. В якості відповіді на отруєння Скрипаля західні держави у березні вислали багатьох російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.