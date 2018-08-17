"Слава Україні!" у війську - що збентежило західних істориків?

"Слава Україні! Героям слава!". Починаючи від 24 серпня це гасло замінить радянські "Здрастуйте, товариші" та "Бажаємо здоров'я" і стане офіційним у Збройних Силах України, повідомив 9 серпня український президент Петро Порошенко. "Ми порадились з міністром оборони, на РНБОУ, з урядом і я прийняв рішення, починаючи з 24 серпня ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності", - цитує Порошенка його прес-служба.

Ще у лютому цього року в українському парламенті зареєстрували відповідний законопроект, а офіційно рішення закріплять уже після початку чергової сесії Верховної Ради України.

Однак на Заході не всі сприйняли рішення українського президента із розумінням. А усе через історичний контекст цього гасла. DW спробувала розібратися.

Історія появи

Українські історики зазначають, що вітання "Слава Україні" з різними варіантами відповідей відноситься ще до доби Української революції 1917-21 років: ним послуговувалися "чорні запорожці" та "холодноярівці". У Медведівці на Черкащині навіть встановлено пам'ятний знак на честь першого застосування цього гасла ще у 1919 році.

Найчастіше вказують на книгу Юрія Горліс-Горського "Холодний Яр", де теж згадується таке вітання. Хоча не всі дослідники вважають це джерело надійним, адже книга вийшла у 1934 році і є романом, а не науковою працею.

Достеменно відомо, однак, що вітання закріпилося у 1930-х. "ОУН з 1934 року використовувала вітання "Слава Україні!" - "Вождеві слава!", - розповів DW історик Олександр Зайцев з Українського католицького університету у Львові. - "Є свідчення, що під час судового процесу Степана Бандери в 1936 році його прибічники супроводжували вигуки "Слава Україні" викиданням руки, як у фашистському салюті. Можливо, це й дало привід для фашистських аналогій. Після розколу ОУН 1940 року бандерівці замінили це вітання на "Слава Україні!" - "Героям слава!", а мельниківці деякий час зберігали відповідь "Вождеві слава!". Саме в бандерівській формі вітання набуло популярності", - розповідає Зайцев.

Тоді ж воно вкоренилося й у масовій свідомості, культурі та фольклорі: серед іншого, на агітаційному плакаті Ніла Хасевича, а також у повстанській пісні "Ой у лісі, на полянці", нову популярність якій приніс на початку 2000-х тернопільський співак Володимир Вермінський.

У новітні часи

По війні гасло продовжило життя на еміграції. У Радянській Україні його забороняли та приписували "українським буржуазним націоналістам". Радянська пропаганда у кіно, пресі, сатиричних журналах десятиліттями створювала винятково негативний образ українських повстанців і всього з ними пов’язаного. Та уже після проголошення незалежності нове політичне життя гасло отримало завдяки поверненню в Україну провідної діячки ОУН(б) Слави Стецько. Заснований пані Славою, як називали її соратники за життя, Конгрес українських націоналістів (КУН) взяв це вітання за офіційне. З плином років, гасло "Слава Україні!" вийшло за межі націоналістичного середовища і органічно затвердилося у суспільно-політичному лексиконі незалежної України, а після Євромайдану та війни на Донбасі набуло особливого поширення і значення: його чути на передовій на Донбасі, на концертах та мітингах, а дружній "привіт" від хорватського футболіста Домагоя Віди лише додав гаслу популярності серед футбольних фанатів і не тільки.

Пер Андерс Рудлінг

Шведський історик Пер Андерс Рудлінг одним із перших висловив заклопотаність рішенням президента України через контекст ОУН. У розмові з DW зі Сінгапуру, де він зараз викладає, учений зауважив, що аналогічні вітання використовували й інші націоналістичні, а також фашистські мілітаризовані рухи у Європі: хорватські Усташі, засновані одночасно з ОУН у 1929 році, вживали нині заборонене в країні гасло "Za dom spremni" ("За батьківщину готові"), або ж словацька Глінкова гарда та її гасло "На страх", які в усіх випадках супроводжувалися нацистськими "зіґами".

Утім, Олександр Зайцев вважає неслушними спроби пов'язати у наші дні українське вітання з фашизмом. "Радше це типово націоналістичне вітання, його аналоги існували в багатьох націоналістичних рухах - і радикальних, і поміркованих", - пояснює Зайцев.

Вояки УПА групи "Захід", с. Орява, Бойківщина, 1948 рік

Професор-україніст Домінік Арель з університету Оттави каже, що це гасло "нині повсюдно вживається представниками українського середнього класу, багато з яких віддають перевагу російській мові у буденному житті. Тож, воно набуло цілком нового значення", - твердить він. Такої ж думки і Олександр Зайцев. "Під час Євромайдану це гасло фактично втратило специфічні асоціації з ОУН(б), ставши одним із символів Революції Гідності. Я не бачу негативного змісту в цьому вітанні й не маю нічого проти його запровадження у війську", - наголосив український історик у розмові з DW.

Селективне опрацювання минулого?

Пер Андерс Рудлінг вважає цю позицію непослідовною і задається питанням, чи може слоган ОУН існувати у демократичному суспільстві, будучи відірваним від історичного контексту та груп, які запустили його в обіг? "Коли хорватські радикали вживали гасло Усташі, це викликало агресивні дискусії та дисциплінарні покарання міжнародних спортивних асоціацій. Коли ж українські радикальні спортивні фанати це вживають, то пропонується розглядати це в іншому контексті. Мені це видається застосуванням подвійних стандартів", - твердить Рудлінг.

Водночас німецький історик Кай Штруве (Kaі Struve) з Галле-Віттенберзького університету вважає, що ухваленню такого рішення мала б передувати дискусія у суспільстві, а не тільки обговорення з військовослужбовцями, ветеранами АТО та невідомими "трудовими колективами", як ідеться у заяві прес-служби президента України. "Проблематичним у цьому рішенні я вважаю те, що його ухвалювали "згори", без широкої суспільної дискусії. Проблемою України у підходах до опрацювання періоду Другої світової залишається тривале протиставлення двох антагоністичних наративів - радянського і націоналістичного, де ОУН-УПА недвозначно героїзували, затемнюючи проблематичні аспекти. А з 2014 року це стало державною політикою", - сказав Штруве у коментарі DW.

Тож опитані DW західні історики пропонують розглядати це питання у комплексі всієї гуманітарної політики України з опрацювання минулого. "Думаю, що ця політика себе вичерпує. Керівник українського УІНП (Українського інституту національної памяті - Ред.) - персона нон грата у Польщі, співпраця з польськими істориками зайшла у глухий кут, Україну критикують конгресмени США… Чи повернення до життя гасел ОУН допомагає консолідації держави та наближає Україну до Європи?", - запитує шведський історик.

Водночас опитані DW науковці визнають, що претензії до державної політики опрацювання минулого слід висувати не лише Україні: за необ'єктивні підходи гостро критикують, зокрема, литовський дослідницький Центр "Геноциду та опору", як і діяльність ультраправого хорватського історика та екс-міністра культури Златка Гасанбеговича, а також спроби "реабілітації у бронзі" нацистського колаборанта Міклоша Горті в Угорщині, повзучу глорифікацію сталінізму у Росії та, нарешті, нещодавній скандальний "історичний" закон у Польщі.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Будинок EL-DE Назва будинку "EL-DE Haus" походить від ініціалів першого власника, католика-комерсанта Леопольда Дамена (Leopold Damen). Щойно збудовану споруду Дамен здав в оренду гестапо, яке розташовувалося тут з грудня 1935 року до березня 1945 року. Гестапівці перепланували будівлю зсередини під власні потреби: у підвалі з'явились десять тюремних камер і шибениця.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Гестапо в будинку EL-DE Гестапо утримовало в будинку EL-DE в'язнів, допитувало й катувало їх. У 1944 році арештантів у будинку EL-DE почали страчувати. За даними Центру документації періоду націонал-соціалізму в Кельні, за один день у дворі будинку могли стратити понад сто людей. Тіла вивозили на авто міської комунальної служби на західне кладовище Кельна, де гестапо мало свою територію, так зване "поле гестапо".

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Українські написи на стінах камер У камерах будинку EL-DE нарахували близько 1800 написів і малюнків, що в'язні зробили олівцем, крейдою, вугіллям, надряпали цвяхами або нігтями. Понад 600 написів у камерах гестапо зроблені українцями та росіянами. Дослідники стверджують, написів було більше, адже в'язницю перебудовували у 1943 році, стіни фарбували.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Катування в гестапівській в'язниці Камери в будинку EL-DE були розраховані на одну-дві людини, однак насправді в них тримували значно більше в'язнів, особливо наприкінці війни. Навіть гестапо заявляло, що камери перевантажені у вісім-дванадцять разів. Розповідають, що крики в'язнів, яких катували в підвалах цього будинку, можна було почути навіть на вулиці. Допити могли тривати тижні і навіть місяці.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Українці серед примусових робітників Серед в'язнів в будинку EL-DE було й чимало примусових працівників. За рахунок примусових працівників нацисти намагались компенсувати нестачу робочих рук під час війни. З окупованих територій людей вивозили на роботи до Німеччини. Це фото однієї з українок з обліку примусових робітників на промислових підприємствах у Кельні.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Вивозили все працездатне населення В Україні та Білорусі німецькі солдати під час Другої світової війни оточували цілі села та вивозили все працездатне населення. На фото: родина українських примусових працівників на одному з фермерських дворів у селі Порц, що під Кельном. Нині Порц є районом Кельна.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Під контролем гестапо У "третьому рейху" гестапо контролювало примусових робітників, військовополонених, в'язнів концтаборів. Для залякування примусових робітників, гестапо на околиці міста проводили публічні страти робітників які порушили їхні вказівки. Людей арештовували, багато хто після допиту в будинку "EL-DE" був страчений.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Спогади тих, хто вижив "Я йшла вулицею і потрапила в облаву. Хто був старше - відпускали. Молодих як я відправляли в Німеччину", - згадує українка Наталія Р. Після спроби втекти з табору для примусових працівників вона потрапила до будинку "EL-DE". Центр документації періоду націонал-соціалізму провів 500 інтерв'ю з колишніми примусовими працівниками. Їхні спогади зібрані в книзі "Нас вони насильно забрали в Кельн".

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Страти у дворі будинку EL-DE Остання страта десяти людей сталась у цьому дворі будинку гестапо 2 березня 1945 року, за чотири дні до входження американських військ у Кельн. Дослідники встановили, що серед вбитих - 15-річний підліток з Кельна, російський військовополонений та поляк. Тіла страчених залишались у дворі до жовтня 1945 року, їх не встигли прибрати.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Життя на кістках Унаслідок бомбардувань Кельн був майже цілковито зруйнований. Серед лічених будівель, які вціліли, був і будинок "EL-DE". Пізніше тут розташувались служба реєстрації актів цивільного стану й пенсійне управління. Траплялось і так, що люди яких катували в цьому будинку, вже після війни приходили сюди оформлювати пенсію. Про те, що тут базувалось кельнське гестапо намагалися забути.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Злочини нацистів не забуті У 1979 році активіст з Кельна Саммі Медґе (Sammy Maedge) проник у підвал будівлі "EL-DE" і сфотографував стінні написи в'язнів. Громадський рух, членами якого переважно були жертви нацистського режиму, вимагали перетворити будинок EL-DE на меморіальний об'єкт. Згодом тут відкрили Центр документації періоду націонал-соціалізму, в якому зібрані свідчення злочинів націонал-соціалістичного режиму.

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні Повернутись назад З кінця 1980-х Центр документації періоду націонал-соціалізму у Кельні здійснює програму відвідувань колишніми в'язнями будинку "EL-DE". Через багато років після війни люди, які утримувались тут гестапо та вижили, повернулись до Кельна. Серед них було чимало українців та інших колишніх в'язнів з пострадянського простору. Автор: Юлія Стець

