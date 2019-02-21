Славаччину закликають до незалежного розслідування вбивства Куціяка

У першу річницю вбивства словацького журналіста Яна Куціяка та його дівчини у четвер, 21 лютого, міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликала словацьку владу забезпечити незалежне розслідування обставин злочину.

Попри відчутний прогрес у розслідуванні є ознаки політичного впливу, впевнені в організації. Словацькі політики повинні "зробити все для того, щоб підтримати поліцію та органи правосуддя в їхній роботі і таким чином забезпечити безпечні умови роботи для журналістів", - заявив 20 лютого в Берліні керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Christian Mihr).

За його словами, у Словаччині натомість відчутні протилежні тенденції. Так, нещодавно правляча партія Smer-SD подала законопроект, який загрожує великими штрафами засобам масової інформації, котрі не дають можливості висловити свою позицію політикам, які ввжають, що їхнім рептуацію чи особистому життю публікаціями було завдано шкоди.

Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в лютому 2018 року у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. Куціяк перед смертю розслідував пов'язані з італійською мафією корупційні схеми на сході Словаччини. У вересні 2018 року словацька поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста.