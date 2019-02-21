 Славаччину закликають до незалежного розслідування вбивства Куціяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Славаччину закликають до незалежного розслідування вбивства Куціяка

"Репортери без кордонів" закликали словацьку владу до незалежного розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка, що сталось рік тому.

Slowakei | Tausende bei Kundgebungen für ermordeten Journalisten in Bratislava (Reuters/R. Stoklasa)

У першу річницю вбивства словацького журналіста Яна Куціяка та його дівчини у четвер, 21 лютого, міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликала словацьку владу забезпечити незалежне розслідування обставин злочину.

Попри відчутний прогрес у розслідуванні є ознаки політичного впливу, впевнені в організації. Словацькі політики повинні "зробити все для того, щоб підтримати поліцію та органи правосуддя в їхній роботі і таким чином забезпечити безпечні умови роботи для журналістів", - заявив 20 лютого в Берліні керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Christian Mihr).

DW.COM

У Словаччині затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка. Під час спецоперації поліції, за даними ЗМІ, загалом затримали вісьмох осіб. (27.09.2018)

Правоохоронці Словаччини заявляють, що встановили ймовірного свідка вбивства журналіста Яна Куціяка. Слідство також скоротило кількість мотивів убивства, які розглядають, до двох. (17.09.2018)

За його словами, у Словаччині натомість відчутні протилежні тенденції. Так, нещодавно правляча партія Smer-SD подала законопроект, який загрожує великими штрафами засобам масової інформації, котрі не дають можливості висловити свою позицію політикам, які ввжають, що їхнім рептуацію чи особистому життю публікаціями було завдано шкоди.

Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в лютому 2018 року у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. Куціяк перед смертю розслідував пов'язані з італійською мафією корупційні схеми на сході Словаччини. У вересні 2018 року словацька поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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