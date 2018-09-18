 Скільки сонця корисно для вашої дитини? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 30.06.2020

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Культура й стиль життя

Скільки сонця корисно для вашої дитини?

Не поспішайте з відповіддю. Обов'язково прочитайте це інтерв'ю із провідною німецькою експерткою.

Скільки сонця корисно для вашої дитини?

Літо і сонце зігрівають не тільки тіло, а й душу. Погодьтеся, від однієї думки, що ваша дитина ніжитиметься на сонці - коли пандемія закінчиться, а літній відпочинок стане таким, як і раніше, - на душі стає тепло. І саме тут потрібно сказати: будьте обережні! Не забувайте, що сонце може становити і загрозу для здоров'я. Про це не втомлюються нагадувати німецькі експерти в межах кампанії для початкових шкіл "Clever in Sonne und Schatten" ("З розумом на сонці та в тіні"). Ця кампанія доповнює програми для дитячих садків, які ось уже два роки успішно втілюються Національним центром з вивчення онкологічних захворювань Дрездена. В інтерв'ю DW очільниця центру превентивних заходів цього закладу Фрідеріке Штельцель (Friederike Stölzel) на конкретних прикладах пояснила, скільки сонця корисно дітям. Фрідеріке Штельцель - не тільки вчена та психотерапевтка, але і мама трьох дітей. За її словами, тема захисту від ультрафіолетових променів супроводжує її родину в кожній відпустці.

Deutsche Welle: У Німеччині починається час літніх канікул. Діти багато часу проводитимуть на свіжому повітрі й на сонці. У якому обсязі сонце корисне?

Фрідеріке Штельцель: Сонце важливе для здоров'я як дорослих, так і дітей. Діти хочуть гратися на вулиці, батьки люблять, коли діти перебувають на свіжому повітрі - усе це можна робити, якщо правильно себе поводити. І тут, як часто буває в житті, важлива міра. Тому наша рекомендація для дітей така: перебувайте на сонці тривалий час, але не забувайте про засоби захисту.

Батьками завжди хочеться конкретики. Скільки хвилин, годин можна дозволяти дитині гратися на сонці?

Очільниця Національного центру з вивчення онкологічних захворювань Дрездена Фрідеріке Штельцель

Фрідеріке Штельцель

Перше правило: важливо уникати прямих сонячних променів в обідню пору. Особливо це стосується періоду з квітня по вересень. Йдеться про конкретний проміжок часу: дві години до і дві години після того, як сонце перебуває в зеніті. Звичайно, у тіні у цей час дитині можна перебувати. Уранці та ввечері можна багато гуляти. Тому в дитячих садках дітей намагаються виводити на прогулянки до 11:00 і після третьої дня.

Чи обов'язково мазати дітей сонцезахисним кремом?

Коли діти на сонечку, треба обов'язково. Ультрафіолетове випромінювання є навіть у дуже сприятливий для прогулянок час. Адже головне джерело цього випромінювання - сонце. Крім того, ми рекомендуємо вдягатися по погоді: у сонячні дні носити вільні майки, легкі брюки, довгі сукні або спідниці, обов'язково - головний убір. І сонцезахисні окуляри, звичайно, з маленькими дітьми це не завжди можливо. Тобто головний засіб захисту дітей від шкідливого впливу сонця - одяг. Далі вже йде сонцезахисний крем. Його наносять на поверхню шкіри, не захищену одягом.

У Німеччині можна часто зустріти батьків, які рясно мажуть дітей і одягають на них захисний одяг навіть під час купання в морі або басейні. Але є батьки, які явно не зовсім розуміють, навіщо потрібні такі сурові запобіжні заходи, коли можна просто насолоджуватися теплою погодою.

Засоби захисту від сонця під час нанесення проникають у верхні шари епідермісу і працюють там. Тому ми й говоримо, що найкращий засіб для дітей - правильний одяг. Відкриті місця обробляються кремом.

І скільки крему потрібно дитячій шкірі?

Багато дослідників демонструють, що ми надто тонко наносимо захисний крем. Рекомендується робити це двічі: зранку і вдень. Скільки? Якщо ми наносимо крем лише на руки, то чайну ложку. Із розрахунку на все тіло дитини дошкільного віку - шість чайних ложок. Дорослій людині потрібно приблизно три столових ложки.

Іноді буває, що крем лягає наче плівкою і блищить на сонці…

Є два різні види крему. Засоби можуть містити хімічні сонцезахисні фільтри і фізичні (мінеральні). Перші працюють як поглиначі променів, другі їх відбивають. Цю функцію якраз виконує плівка, яка виникає і яку не видно неозброєним оком. Користуючись захистом із хімічними фільтрами, важливо пам'ятати, що їх треба наносити за пів години до виходу.

Одяг - це головний засіб захисту дітей від шкідливого впливу сонця. Далі вже йде сонцезахисний крем

Одяг - це головний засіб захисту дітей від шкідливого впливу сонця. Далі вже йде сонцезахисний крем

Для дітей ми рекомендуємо крем із фактором захисту від 30 і вище. Немовлятам узагалі краще уникати прямих сонячних променів. Якщо дитина все-таки перебуває на сонці, то фактор захисту має бути не менше 50. Звертайте увагу на те, аби засіб для дітей захищав від двох видів ультрафіолетових променів - спектрів А і B. Краще - без ароматичних додатків. Важливо, аби у захисних засобах не було вмісту алкоголю, він сушить шкіру. У цілому ми знаємо, що сонцезахисна продукція для дітей проходить дуже суворий контроль у Німеччині, тому ціна тут не є визначальним критерієм.

Припускаю, що Ви неодноразово чули зауваження, мовляв, раніше так багато не мазалися…

Раніше про цю проблему так багато й не говорили. Наука сьогодні просунулася далеко вперед. Ми знаємо, що рак шкіри відноситься до одного з найпоширеніших онкологічних захворювань. Щорічно в Німеччині реєструють 227 тисяч нових випадків. 37 тисяч із них - меланома. Це дуже агресивний вид. І провідним фактором ризику якраз є ультрафіолетове випромінювання. ВООЗ ставить його в один ряд із тютюновими виробами й азбестом. Шкіра дітей потребує захисту, так як руйнування, отримані в дитинстві, у зрілому віці призводять до онкологічних захворювань.

Тепер Ви остаточно налякали… Якщо в дитини був сонячний опік, батькам можна починати панікувати?

У дитячої шкіри - інша структура. Клітини, які є найбільш вразливими до ультрафіолетових променів і формують нові клітини, у дітей розміщені дуже щільно. Шкіра запам'ятовує всі пошкодження. Якщо таких пошкоджень буде багато, у якийсь момент імунна система може не впоратися з ремонтом - і тоді виникає рак шкіри. Шкіра нічого не забуває. У неї дуже хороша пам'ять. Чим частіше шкіра дитини червоніла через сонячний опік, тим вищий у неї ризик захворіти раком шкіри в дорослому віці. Панікувати не треба, але серйозно ставитися до здоров'я треба. І ще одна важлива деталь: у дітей сонячний опік виникає з запізненням, шкіра реагує з великим інтервалом часу. Тому якщо на шкірі проявилися почервоніння, то вже виникли суттєві пошкодження. Через це так важливо не допускати цього. Наша мета - навчити дітей піклуватися про шкіру, при чому так само регулярно, як і чистити зуби. Це повинно стати для них рутиною.

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Нині Ви проводите свою кампанію і в початкових класах. А скільки дитячих садків у Німеччині Ви охопили?

Ми розіслали приблизно 3000 пакетів документів і брошур, 140 садочків отримали нашу сертифікацію. Якщо говорити у відсотках, то це приблизно п'ять відсотків. Превентивна робота потребує тривалого часу.

Як Ви наглядно демонструєте дітям, що сонце може бути небезпечним?

У мене є улюблений експеримент - із яблуком. Потрібно взяти два яблука. Одне покласти на сонці. У квартирі можна обрати підвіконня на сонячному боці. Друге яблуко віднести до ванної кімнати або покласти до шафи. Подивіться через тиждень, що відбудеться із плодами. Яблуко, яке ніжилося на сонечку, вкривається зморшками, зсихається, сильно втрачає колір. 

Але ж сонце - це ще й вітамін D. Педіатри в Німеччині прописують його у вигляді таблеток дітям до двох років. Невже не можна просто на свіжому повітрі гуляти?

Вітамін D - це сонячний вітамін, який надзвичайно важливий для росту. Можна забезпечити його надходження у потрібному дозуванні, перебуваючи на сонечку двічі-тричі на тиждень. Достатньо, аби обличчя й руки були відкриті. Як довго? Удвічі менше того часу, який знадобиться, аби з'явилися перші почервоніння на шкірі від сонячних променів. Людині зі світлим типом шкіри для підживлення сонячним вітаміном достатньо п'яти хвилин. Але немовлятам треба уникати прямого потрапляння. Тому вітамін прописують у вигляді таблеток.

Виходить, радіти сонцю не варто?

Дуже важливо ще дивитися на УФ-індекс. Це показник, який характеризує рівень ультрафіолетового випромінювання. У багатьох країнах інформація про нього дається разом з прогнозом погоди. Індекс отримує значення від нуля до 11. Наприклад, сьогодні в Німеччині на узбережжі - від семи до восьми, а в Альпах - від 10-ти до 11-ти. Для дітей ми рекомендуємо вживати заходи захисту за індексу від трьох до п'яти.

Зимою багато хто їде кататися на лижах. Важливо взяти з собою і захисний шолом, і захисний крем?

Обов'язково! Чим вище ми перебуваємо, чим чистіше повітря, тим сильнішою є сила випромінювання. А сніг додатково відображає сонячні промені. Фактор захисту у крему зимою має бути не менше 50!

  • Історія купального костюма

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Кокетливо і непрактично

    Перші купальники для жінок і закриті купальні костюми для чоловіків з'явилися у 18 столітті. Тоді купалися у костюмі з товстої шерстяної або бавовняної тканини, що у воді ставав важким і дуже довго сохнув. Все було чітко розділено для чоловіків і жінок. Лише на пляжі можна було знову спільно розважатися. У лазнях згодом розподіл за статевою ознакою скасували.

  • Німецька історія, купальні костюми

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Купальні костюми

    З розквітом туризму на початку 20-го століття став модним відпочинок на пляжі з купанням. Купальні костюми стали трохи тіснішими, з'явилися перші моделі з еластичної трикотажної тканини. Купальні шапочки ще були дещо схожими на ковпак і мали захищати від сонця. Костюми, що закривали все тіло, як на цьому фото 1910 року, були і для жінок, і для чоловіків.

  • Історія купальника, пляжна мода 1920

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Зачіска "під хлопчика" і помада

    Дикі двадцяті роки нарешті принесли купальній моді більше модного шику: невеличкі лаковані пояси, золоті гудзики або блискучі елементи робили купальні костюми надзвичайно гламурними. Матеріали у цей час кроїлися, щоб тісно підігнати модель до стрункого тіла, великих розмірів такого купальника не було.

  • Бікіні, Мішелін Бернардіні

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Скандальний шматок тканини

    Чотири невеликих клаптики тканини, що тримаються на тоненьких бретельках - ще менше бути не може. 5 липня 1946 року танцівниця-стриптизерка Мішелін Бернардіні презентує перед камерами у паризькому басейні перше бікіні, розроблене інженером-машинобудівником. Француз Луі Реар на той час ще не знає, що він створив одяг для вічності.

  • Бікіні мода

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Спіднички, що не сповзають

    У 1950-х роках у США були шалено популярними голлівудські фільми з плавчинями. "Aqua Maids" показує водний балет й артистизм на водних лижах. Тут прохолоджуються дві водні німфи - у той час коли верхні частни їхніх купальників, як видається, можуть легко сповзти, нижні, кажуть, здатні витримати і швидкість 50 кілометрів за годину. Це спортивний варіант бікіні 50-х років.

  • Естер Вілльямс у сцені з фільму This Time For Keeps

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Пляжна суперзірка

    Найвідоміша красуня в купальнику - олімпійська плавчиня Естер Вілльямс. Через Другу світову війну спортсменка не могла брати участь в Олімпійських іграх 1940 року, то заробляла гроші як акторка. Її кар'єра ("Венера, що купається", "Донька Нептуна") стрімко йшла вгору, згодом Вілльямс стала однією з найбагатших жінок Голлівуду.

  • Історія купальника, Мерилін Монро

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Мерилін Монро та пін-ап

    Відомі у всьому світі принади американської кінозірки Мерилін Монро у купальнику вилядають особливо виграшно. Крім цього, для фотографування вона "одягала" на себе кілька крапель парфумів Chanel Nr. 5. Перші успіхи Мерилін Монро перед камерою прийшли до неї у 40-х роках, після позування для календаря Піреллі (на фото). Після того Мерилін зробила кар'єру акторки у Голлівуді.

  • Конкурс Міс світу 1956

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Модні красуні

    На конкурсі краси у 50-х роках члени журі милувалися не лише тілами кандидаток. Розлучені жінки наприклад, не могли брати участі у конкурсі. Жіноча привабливість конкурсанток, як тут у 1956 році, підкреслювалася взуттям на високих підборах і купальниками, що обтягували тіло. Жіночні зачіски з кучерями - гарно, але для плавання не годяться.

  • Історія купальника, плажна мода, купальники модельєра Андре Куррежа.

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Геометричні візерунки

    Після того, як поп-арт здійснив фурор не лише в США, а й в Європі, дизайнери почали використовувати також абстрактні візерунки та геометричні фігури. "Оп-арт"- так називали цей стильовий напрямок у 60-х роках. Один з найвідоміших модельєрів того часу був дизайнер Андре Курреж, котрий використовував конструктивістські мотиви також і у пляжній моді. На фото моделі з його берлінської колекції.

  • Історія купальників, Джина Лоллобриджида

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Купальні шапочки як витвори мистецтва

    У 60-х роках вишукані купальні шапочки, оздоблені квітами, вважалися ультрасучасними. Для жінок, таких як Джина Лоллобріджида (на фото з партнером по фільму Шоном Коненері), обов'язковий аксесуар. Разом з купальником, гумова купальна шапочка мала бути у кожній пляжній сумці. Чоловіки могли носити "легші" спортивні варіанти шапочок, щоб захищати басейн від волосся.

  • Історія купальника

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Мода з пляжу Малібу

    Американський телесеріал "Рятувальники Малібу", так би мовити, написав історію пляжної моди. Купальники дівчат із фільму, з високим вирізом над стегнами, на початку 90-х років стали модними у всьому світі. Головна героїня Памела Андерсон з її пишними формами носила купальник, на пошиття якого пішло дуже мало тканини. Культовий серіал показали у 144 країнах.

  • Урсула Андресс і Геллі Беррі виходять з моря

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    У Джеймса Бонда перехопить подих

    Коли Урсула Андресс у 1962 році виходить з моря у купальнику, у кіноглядачів і наглядачів за моральністю відвисає щелепа. Так само і Джеймсові Бонду (Шон Коннері) у стрічці "Доктор Ноу" мало перехопити подих. Те саме станеться через 40 років і з Пірсом Броснаном у ролі Джеймса Бонда ("Помри, але не зараз"), коли Геллі Беррі вирине з моря у схожому купальнику.

  • Мода, купальники

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Бікіні, танкіні чи закритий купальник?

    Велике питання для всіх дизайнерів купальників - скільки має бути тканини? Межі між бікіні та купальником, який більше прикраває тіло, доволі розмиті. Дедалі улюбленішим стає танкіні - вгорі наче топ, а знизу трусики. Такі моделі лестять фігурі і є чудовою альтернативою для жінок, які не хочуть показувати свій живіт, але віддають перевагу купальнику з двох частин.

  • Буркіні, Австралія, пляжна мода

    Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

    Буркіні - не лише для мусульманок

    Це фото з одного з австралійських пляжів. Там, як і в Новій Зеландії, просто так під палкі сонячні промені не підставляються. На пляжі навіть жінки, які не є мусульманками, закривають тіло від агресивного сонця. Натомість на французькій Рів'єрі буркіні не терплять, так само, як і в багатьох німецьких закладах для купання. Заборона буркіні - дуже суперечлива тема.

    Автор: Гайке Мунд, Сільке Вюнш


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