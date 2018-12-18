Скільки німці витрачають на весілля (відео)

Весілля, народження дитини - кожна нова фаза стає подією в житті, яку неодмінно слід пишно відсвяткувати. Навіть розлучення, якого ніхто із щойно одружених, звісно, не хоче.Такому святкувальному божевіллю неабияк сприяють соціальні мережі - Facebook або Instagram. Адже хочеться бути красивішими, кращими за інших. Якщо порівнювати витрати на весілля із залученням професіоналів у Німеччині з іншими країнами, то ФРН тримається "золотої середини". Дивіться, на які суми розщедрюються німці.