 Скільки німці витрачають на весілля (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.12.2018

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Політика й суспільство

Скільки німці витрачають на весілля (відео)

Скромні святкування - у минулому. Дедалі більше пар у Німеччині мріють про шикарне весілля і готові платити за чудові спогади круглі суми.

Hochzeitstorte - Paar schneidet Gemeinsam Torte an (picture-alliance/dpa/C. Klose)

Молодята хочуть весілля раз на все життя, тому готові розщедритися

Весілля, народження дитини - кожна нова фаза стає подією в житті, яку неодмінно слід пишно відсвяткувати. Навіть розлучення, якого ніхто із щойно одружених, звісно, не хоче.Такому святкувальному божевіллю неабияк сприяють соціальні мережі - Facebook або Instagram. Адже хочеться бути красивішими, кращими за інших. Якщо порівнювати витрати на весілля із залученням професіоналів у Німеччині з іншими країнами, то ФРН тримається "золотої середини". Дивіться, на які суми розщедрюються німці.

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Що можна знайти майже в кожній німецькій оселі - фотогалерея

Капці, підставки для яєць, теки - лише деякі з тих речей, які можна знайти майже в кожній німецькій домівці. Але ще є чимало інших предметів, котрі є типовими для оселі німців. (05.12.2018)  

10 німецьких супів, які зігріють вас взимку (фотогалерея)

Німці - майстри з приготування супів. У кожному регіоні Німеччини можна знайти свої варіації рецептів на будь-яким смак. Особливо смачними вони є в холодну добу року. (04.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як німці утилізують старі автомобілі? (07.12.2018)  

Як німці заощаджують на опаленні? (03.12.2018)  

Як у Німеччині запобігають зимовому хаосу на дорогах? (19.11.2018)  

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Скільки німці витрачають на весілля (19.12.2018) 19.12.2018

Скромні святкування - у минулому. Дедалі більше пар у Німеччині мріють про шикарне весілля і готові платити за чудові спогади круглі суми.

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