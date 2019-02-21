 Скільки коштує обід у німецьких школах | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.02.2019

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Культура й стиль життя

Скільки коштує обід у німецьких школах

Скільки школярів у Німеччині харчуються в шкільних їдальнях? Більш ніж три мільйони учнів шкіл продовженого дня - чверть усіх школярів. Що їдять німецькі школярі і що рекомендують експерти - в матеріалі DW.

Скільки коштує обід у німецьких школах

Яким має бути ідеальний обід для дітей? Німецька спілка харчування (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) радить наступне: збалансоване харчування. Конкретно: овочі, бажано сезонні й регіональні, м'ясо не більше, ніж двічі на тиждень. Також важливе різноманіття: меню в їдальнях німецьких шкіл не повинно повторюватися частіше, ніж раз на чотири тижні.

Зважаючи на те, що освіта в Німеччині - прерогатива окремих земель, говорити про спільні тенденції в шкільних питаннях було би неправильно: в кожній федеральній землі, навіть у кожній школі, можуть бути свої підходи. Але існує спільний тренд. Як зазначає Центр захисту прав споживачів, щоразу більше дітей обідають у школах. "Вже під час вибору навчального закладу варто звернути увагу на якість та організацію обідів", - рекомендують експерти Центру.

Скільки коштує шкільний обід

На харчування в школах виділяють субсидії, про що багато батьків навіть не здогадуються. Тих грошей, які батьки платять за обіди, недостатньо, аби повністю покрити витрати. Тому кошти частково виділяють з державного бюджету або їх компенсують засновники шкіл.

Розглянемо це на прикладі однієї гімназії: щомісяця батьки платять за дитину приблизно 55 євро. Цю суму вони перераховують школі впродовж усіх 12 місяців, виходить 660 євро на рік. Частково або повністю від цих виплат звільняють дітей із соціально слабких родин. Відповідною інформацією володіє лише керівництво школи: ні вчителі, ні однокласники не знають, хто отримує такі обіди.

Вартість харчування також залежить від того, в кого школа замовляє їжу (якщо в школі немає власної кухні). Батьківський комітет може запропонувати батькам різних постачальників на вибір.

Дітям також дозволяють приносити їжу із собою з дому, наприклад, бутерброд і фрукти. І багато хто з тих, хто не ходить до групи продовженого дня, так і робить. В німецьких школах, щоправда, лише в деяких, є бістро, кіоски, де школяр може перекусити. Зазвичай там більше солодкого, ніж здорової їжі. Від солодкого експерти зі здорового харчування все-таки рекомендують утриматися. Замість шоколадного батончика краще дати дитині з собою фрукти, овочі, бутерброд. Лише не треба загортати його в фольгу, про це німецьким дітям також кажуть з перших класів, навіть з дитячого садочка.

Молоко, фрукти й овочі - дітям

Щоб утамувати голод, наситити організм, що росте, важливими елементами, школярам у Німеччині радять робити перекус між сніданком і обідом: молоко, фрукти й овочі - обов’язкові компоненти. У 2017 році на початку навчального року в Євросоюзі було запроваджено програму, річне фінансування якої зросло до 250 мільйонів євро. З них 100 мільйонів євро витрачають на те, щоб видавати школярам безкоштовне молоко, 150 мільйонів євро - на фрукти й овочі.

У 2018-2019 роках німецькі школи отримають трохи більше, ніж 14 відсотків від загальної суми, - 35,5 мільйона євро. На сьогодні молоко в школах видають у 14 з 16 федеральних земель, фрукти й овочі – в 12. Програма покликана привернути увагу дітей до цих продуктів і підтримати розвиток здорових звичок.

Адже, на думку багатьох експертів, в меню шкільних їдалень досі замало овочів і риби, й забагато м’яса. Мета рекомендацій Німецької спілки харчування така: кожен п’ятий продукт - біопродукт. Аналітики Німецької спілки харчування наприкінці 2018 року оприлюднили перші результати свого дослідження. Зараз шкільний обід коштує 5,36 євро. Щоб відповідати стандартам здорового харчування, шкільний обід має коштувати лише на чотири центи дорожче - 5,40 євро (за середнього показника – 200 обідів).  

Ще один цікавий висновок експертів: з 300 порціями для школи вигідно мати власну кухню. Це не дорожче, ніж замовляти обіди в постачальників гарячих та охолоджених продуктів. Чим більше школярів обідають у школі, тим меншими є загальні витрати.

На витрати, звичайно, впливає й розмір порції. У середньому, на одного учня відведено 660 грамів. Але в реальності, якщо дитина попросить ще, їй ніхто не відмовить.

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кава

    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Маргарин

    Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Червоне вино

    Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Холестерин

    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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