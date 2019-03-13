Скільки коштує громадський транспорт у Німеччині

Це питання вирішили прояснити експерти Загальнімецького автомобільного клубу (ADAC) і проаналізували тарифні системи в найбільших німецьких містах. Що з цього вийшло - у матеріалі DW
Франкфурті-на-Майн - одне з небагатьох великих міст Німеччини, де велосипеди в громадському транспорті можна перевозити безкоштовно
ÖPNV - це не абревіатура якоїсь політичної партії, а скорочена німецька назва громадського транспорту для поїздок на малі відстані (нім. Öffentlicher Personennahverkehr) - міського, приміського, локального. Йдеться про автобуси, трамваї, метро, електрички, річкові переправи, водні трамваї і навіть канатні дороги. Втім, останнє - поки що екзотика, хоча експерти пророкують канатним дорогам в містах велике майбутнє як одній з альтернатив.
Нещодавно, у червні, дані свого дослідження, присвяченого цінам на громадський транспорту великих німецьких містах, опублікував Загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC). Актуальне порівняння проводили серед семи найпоширеніших категорій квитків - на одну стандартну поїздку і на одну коротку поїздку для дорослих, стандартний дитячий квиток, проїзні на один день, тиждень і місяць, а також додатковий квиток на перевезення велосипеда. Тарифів існує набагато більше, але їх пропонують не скрізь, тому для порівняльного дослідження не підходять.
Знайомлячись з підсумками, можна по-доброму позаздрити жителям Мюнхена і Штутгарта, а поспівчувати - гаманцям пасажирів міського транспорту в Кельні, Бонні і Гамбурзі. Чому? Далі - докладніше.
Проїзні на місяць
Почнsмо з єдиних місячних проїзних (нім. Monatskarte). Найдешевший такий абонемент пропонують пасажирам в баварській столиці Мюнхені - 55,20 євро. У цю п'ятірку також увійшли Дрезден (61,50 євро), Ганновер (63,00 євро), Карлсруе (64,00 євро) і Бремен (66,30 євро).
Подивімося на нижню частину списку, в якому загалом розташувалися назви 21 міста з населенням понад 300 тисяч осіб. Найдорожчий місячний проїзний на громадський транспорт обходиться пасажирам майже вдвічі дорожче мюнхенського! Коштує він 109,20 євро і дає право цілий місяць їздити по Гамбургу і околицях. Сусідні рядки посідають Кельн і Бонн (загальна тарифна система - 98,50 євро), Франкфурт-на-Майні (90,40 євро) і Берлін (80,10 євро). Середня ціна місячного проїзного у всіх великих містах становить 77,50 євро.
Зазначимо, що підприємства і організації, наприклад, в Кельні можуть укладати з транспортними компаніями спеціальні колективні угоди, згідно з якими співробітники можуть придбати персональні місячні абонементи за вигіднішими тарифами. Наприклад, для співробітників Кельнського університету він складає зараз 64,70 євро - замість стандартних 98,50 євро. Своєю чергою, для студентів в Німеччині діють свої особливі семестрові проїзні - Semesterticket, проте повернімося до звичайних пасажирів.
Проїзні на тиждень і квитки на один день
Баварська столиця Мюнхен лідирує також у категорії найдешевших тижневих проїзних (нім. Wochenkarte) - 15,40 євро. Найдорожчий такий квиток - у Берліні, коштує 30 євро. Однак таких проїзних взагалі не пропонують транспортні компанії Ганновера і Карлсруе.
Що стосується квитків на один день (нім. Tageskarte), то найвигідніші - в Штутгарті (5,20 євро). Найбільше доведеться заплатити в Кельні та Бонні - 8,80 євро. Середня ціна по Німеччині становить 7,02 євро. У деяких містах вони діють 24 години від часу компостування, в інших - до закінчення руху, визначеного часу ночі або навіть ранку наступного дня: наприклад, в Мюнхені, Карлсруе і Гамбурзі - до шостої ранку наступного дня, в Штутгарті - до сьомої ранку.
У Бонні за одну поїздку в громадському транспорті потрібно заплатити 3 євро - більше, ніж деінде в Німеччині
Квиток на одну поїздку і на коротку відстань
Найдешевший тариф на одну стандартну поїздку для дорослих (нім. Einzelfahrkarte) діє в Мангаймі - 1,80 євро. У Нюрнберзі такий квиток обійдеться в 3,20 євро. Середня ціна по Німеччині - 2,74 євро. Тут теж багато нюансів. У більшості міст - за винятком Франкфурта-на-Майні - таку поїздку дозволяється переривати або робити пересадки, але поїздку мають здійснювати в одному напрямку. При цьому в Дрездені і Лейпцигу за такими квитками цілу годину можна пересуватися у всіх напрямках і робити будь-яку кількість пересадок.
Найдешевша коротка поїздка (нім. Kurzstrecke) - в Штутгарті (1,40 євро). Найдорожча - в Кельні та Бонні (2,00 євро). Однак завжди слід уважно вивчити умови таких квитків. Наприклад, в Штутгарті вони діють до третьої зупинки без пересадок від початку поїздки на автобусі або трамваї, але лише до наступної зупинки на приміській електричці. У Кельні - чотири зупинки в одному напрямку з пересадками або 20 хвилин від початку поїздки.
У деяких німецьких містах вже пропонують спеціальні гнучкі тарифи для мобільних додатків (eTarife), коли вартість поїздки залежить від конкретної відстані - причому по прямій лінії. Такі програми вже працюють в Карлсруе (1 євро за поїздку + 0,25 євро за кілометр) і Мангаймі (0,80 євро за поїздку + 0,20 євро за кілометр).
Діти до шести років - безкоштовно
А що ж з дитячими квитками? До досягнення шестирічного віку найменших пасажирів німецького транспорту у всіх містах перевозять безкоштовно, а в Дрездені і Лейпцігу - до початку навчання в школі. У Лейпцигу діє найнижчий тариф на дитячі квитки до 14-річного віку - 1,20 євро за поїздку. Найдорожчі – в тарифному об'єднанні міст Рурської області (Бохум, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Ессен, Вупперталь) і Берліні - 1,70 євро.
Перевезення велосипедів
Скільки потрібно платити за перевезення велосипеда (нім. Fahrradmitnahme)? У згаданому тарифному об'єднанні міст Рурської області - 3,60 євро. В середньому - 2,25 євро, але при цьому у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Ганновері - безкоштовно, однак у всіх випадках пріоритет мають пасажири, тобто якщо громадський транспорт переповнений, у перевезенні велосипеда можуть відмовити.
До речі, що стосується електросамокатів, яким нещодавно офіційно дозволили перебувати на вулицях в Німеччині, то в загальному німецькі закони не перешкоджають їхньому перевезенню в громадському транспорті. Однак, остаточне рішення мають ухвалювати місцеві транспортні компанії. Федеральне галузеве об'єднання VDV рекомендувало їм дозволяти перевозити електричні скутери, але в складеному вигляді і не надто важкі моделі. В такому випадку їх вважають звичайним багажем. Своєю чергою, більш габаритні моделі можуть прирівнюватися до велосипедів і перевозитися за відповідними правилами і тарифами.