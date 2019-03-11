Скільки коштує в Німеччині робота прибиральниці

Згідно з результатами опитування інституту соціологічних досліджень Forsa, майже кожна десята сім'я в Німеччині користується послугами прибиральниць і помічників (а частіше помічниць) по господарству. Оплата праці останніх залежить від того, в якому регіоні Німеччини мешкає родина, у сільській місцевості чи в місті. Зазвичай ціни у великих містах вищі, ніж у провінції. Зрозуміло, чому: де більший попит, там дорожче. Середня погодинна оплата - від 10 до 16 євро.

Федеральне об'єднання сервісних послуг для дому (Bundesverband Haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen) пропонує наймати прибиральниць у всій Німеччині. Ці пропозиції легко знайти на сайті. Але там ціни вищі: від 17 до 22 євро за годину. Річ не лише в тому, що доводиться платити за посередництво. У цю суму входять соціальні відрахування і страхові внески. Зате ті, хто знаходить хатню робітницю за допомогою цієї організації, можуть більше ні про що не турбуватися: за всі формальності відповідає і всю відповідальність бере на себе фірма, яка пропонує послуги.

Чому варто укладати офіційний договір

Щоправда, згідно з дослідженням Forsa, лише ледь більше третини опитаних німців укладають із хатніми робітницями офіційні договори. Більшість платять готівкою без оформлення трудових відносин. На перший погляд, це вигідно всім: одні не витрачають гроші на страхування і соціальні внески, інші не платять податки. Але нелегальна робота вдома - правопорушення, яке карається штрафом до 5000 євро.

Якщо хатня робітниця-"нелегалка" впаде з драбини, послизнеться на мокрій підлозі і, наприклад, зламає чи підверне ногу, то роботодавцю доведеться заплатити за її лікування і, можливо, реабілітацію.

Договір потрібен і в разі, якщо під час прибирання розіб'ється ваза чи зникне щось цінне. Якщо звернутися до поліції чи страхової компанії, яка могла б компенсувати збитки, то про факт нелегальної роботи вдома доведеться повідомити з усіма наслідками.

За тарифом "Minijob"

Є в Німеччині й такий варіант. Можна найняти хатню робітницю в рамках договору про мінімальну заробітну платню (Minijob). Усі формальності візьме на себе спеціальна агенція.

"Якщо прибиральниці отримують за цим договором не більш ніж 450 євро на місяць, то їх звільняють від податків, а частка виплат із боку роботодавця становить близько 14 відсотків від суми цієї мінімальної оплати праці, - каже кельнська адвокатка Аґнес Лізік (Agnes Lysik). - Сюди входять також виплачування пенсійних внесків і страхування від нещасних випадків".

Переселенка з Росії Наталія Кунц (Natalia Kunz) уже кілька років працює за цим тарифом у місті Менхенгладбах. Заміжню матір трьох дітей такий сімейний підробіток цілком влаштовує. Раз на тиждень вона прибирає дім та офісні приміщення невеличкої фірми, яка розташована в цьому самому приватному будинку.

До речі, не лише підприємці, а й приватні особи в Німеччині можуть списувати з податків зарплатню, яку вони сплачують прибиральницям і помічницям. Але для цього теж потрібен офіційний договір.