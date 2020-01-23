 Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.01.2020

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Економіка

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

У Німеччині батькам доводиться інвестувати в одну дитину від народження до повноліття в середньому 140 тисяч євро. На що саме витрачається така сума грошей? І чи компенсує ці кошти допомога держави в ФРН?

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро (Imago)

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро

Поява дитини у родині - велика радість. Однак німці не були б німцями, якби не порахували, у скільки обходяться діти сімейному бюджету. Забігаючи наперед, можна сказати, що грошей, необхідних для того, щоб виростити дитину в Німеччині, цілком вистачило б на покупку, скажімо, актуальної моделі німецького автомобіля "Порше".
 

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