Економіка

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

У Німеччині батькам доводиться інвестувати в одну дитину від народження до повноліття в середньому 140 тисяч євро. На що саме витрачається така сума грошей? І чи компенсує ці кошти допомога держави в ФРН?

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро

Поява дитини у родині - велика радість. Однак німці не були б німцями, якби не порахували, у скільки обходяться діти сімейному бюджету. Забігаючи наперед, можна сказати, що грошей, необхідних для того, щоб виростити дитину в Німеччині, цілком вистачило б на покупку, скажімо, актуальної моделі німецького автомобіля "Порше".



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