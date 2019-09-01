Скільки заробляють учителі в Німеччині

Учителі в Німеччині не належать до найбільш високооплачуваних професій. Як випливає з актуального "Атласу зарплат", найбільше у ФРН заробляють лікарі, фахівці з розвитку бізнесу і капіталу, експерти з цінних паперів. Але німецьким учителям гріх жалітися: їхній рівень доходів середній і навіть вищий за середній в країні. За даними порталу Gehalt.de, при 40-годинному робочому тижні це приблизно від 2900 до 4626 євро на місяць брутто. Звичайно, рівень зарплатні залежить від професійного стажу, типу школи, договору і регіону, де працюють учителі.

Зарплати у порівнянні з іншими державами

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2017 році (це найсвіжіші дані) порівняла оклади вчителів у трьох десятках країн з ринковою економікою. Виявилося, що за рівнем учительських зарплат як у початковій, так і в середній школі Німеччина поступається лише Люксембургу, який посів перше місце у рейтингу. Серед інших країн, які найбільше платять учителям, - Канада, США, Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди. Найменше - Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина та Литва.

Від чого залежить зарплата вчителя

Те, який оклад отримує шкільний педагог у Німеччині, багато в чому залежить від його формального статусу, пояснює DW Олівер Брюхерт (Oliver Brüchert), референт у питаннях зарплат найбільшої німецької профспілки у галузі освіти GEW. Німецьких учителів можна поділити на три групи. Перша - це ті, у яких є статус держслужбовця. Таких вчителів переважна більшість. Друга група - наймані працівники. З такими фахівцями укладають договори. Розмір їхньої зарплати визначається тарифною угодою, з неї вираховують, крім податків, внески в пенсійний фонд, а також до фондів соціального та медичного страхування. Після всіх відрахувань на руках у вчителів, які працюють за договором, залишається приблизно на 20 відсотків менше, ніж у їхніх колег-чиновників, відзначає експерт з GEW.

До третьої групи можна віднести фахівців, які стали викладачами, прийшовши з інших професій. Наприклад, вони паралельно до своєї спеціальності вивчали кілька семестрів педагогіку в університеті або якось були пов'язані з галуззю освіти. Таких вчителів зараз активно залучають зі сфери MINT (технічні та природничі науки, IT, математика). У зв'язку зі зростанням дефіциту педагогів школи наймають їх на роботу, але платять їм зарплату нижче, ніж учителям з перших двох груп.

Оклад вчителя: головні тренди

Оскільки в Німеччині освіта перебуває в сфері компетенції федеральних земель, то в кожній землі - свої правила. У Берліні, зокрема, новим учителям більше не надають статус держслужбовців. У Саксонії, навпаки, щоб боротися з нестачею кадрів, такий статус стали надавати всім учителям, які відповідають формальним вимогам.

Землі також мають право визначати самостійно розмір зарплати. За даними GEW від 2017 року, молоді педагоги у початковій школі в Баден-Вюртемберзі в середньому отримували 3 533 євро на місяць, в Гессені - 3 358 євро, а в Рейнланд-Пфальці - 3 192 євро брутто. Але є загальні тренди. У початковій школі платять менше, ніж у середній. Відмінностей між предметами немає. Розмір окладу залежить від того, чи це звичайна школа чи гімназія. У гімназіях і профучилищах учительська праця оплачується краще.

Якщо вчитель є ще і класним керівником чи завучем, то він має ставку з більшим окладом. Додаткових премій педагогам у Німеччині не виплачують. "Усе чітко відрегульовано. Є чіткі нормативи щодо виплати окладів. Тобто підвищити свою зарплату за рахунок додаткової роботи у вчителя не вийде", - пояснює Брюхерт. У приватних школах, де вчителі працюють тільки на договірній основі, зарплати можуть бути як істотно вищими, так й істотно нижчими, ніж у державних.

Цікаво, що шкільним педагогам у Німеччині канікули повністю оплачують. Це приблизно 12-13 тижнів на рік, в залежності від федеральної землі. Частина вільного від занять часу йде на відпустку, решта - на підготовку до уроків, підвищення кваліфікації, відвідування конференцій.