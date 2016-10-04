Скорочення робочого тижня покращило показники Microsoft у Японії

Відділення компанії Microsoft у Японії випробувало радикальну ідею. У серпні ІТ-гігант щоп'ятниці закривав свої офіси і надавав своїм 2300 співробітникам спеціальні відпустки.

Крім того, час нарад був обмежений до 30 хвилин, і в них могли брати участь не більше п'яти учасників. Також керівництво заохочувало своїх співробітників більше використовувати чати, як альтернативу живому спілкуванню та електронним листам.

Як повідомило у вівторок, 5 листопада, агентство AFP, результати цього експерименту виявилися позитивними. Зокрема, продажі з розрахунку на одного співробітника компанії зросли порівняно з минулим роком майже на 40 відсотків. Крім того, споживання електроенергії зменшилось на чверть, а використання паперу скоротилося вдвічі.

Як заявивили представники компанії, цей експеримент показав, що "співробітники хочуть мати різні способи роботи" і що ширше застосування цієї моделі може підвищити ефективність. У японському відділенні Microsoft планують застосувати подібну програму цієї зими, але вже без спеціальних відпусток. Натомість співробітників будуть заохочувати використовувати невикористані дні своєї відпустки.

Японський уряд закликає бізнес країни створювати "гнучкі робочі стилі", а також впроваджувати різноманітні графіки неповного робочого дня. Ці зусилля є частиною роботи уряду з подолання проблеми перевтоми населення, що іноді призводить до випадків смерті від перевтоми. Також у країні, яка страждає від скорочення населення, намагаються заохотити перевтомлені та перевантажені роботою подружжя заводити дітей.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Найкоротші відпустки у світі… …мають канадці. У Канаді мінімальна тривалість відпуски складає 10 днів на рік. Ще є дев'ять встановлених законом святкових днів. Через це Канада опинилася на останньому місці в рейтингу країн за тривалістю відпустки, який провела консалтингова компанія Mercer із США. Дослідження охопило 40 країн. Лише одна країна має таку ж коротку тривалість відпустки.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Гнучкі китайські святкові дні У Китаї законодавством також передбачена мінімальна кількість днів відпустки - 10 днів. Однак китайці в дещо кращій ситуації, ніж канадці, бо мають на два святкових дні більше. А свята для китайців - річ священна. Якщо свято припадає на вихідний день, то наступного місяця працівники зазвичай отримують ще один вільний день.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Жодного права на відпустку в США Тому, хто прагне піднятися в США від мийника посуду до мільйонера, слід налаштуватися на жорсткий ритм роботи. США - єдина країна на Заході, де право на відпустку не врегульоване законом. Американцям доводиться задовольнятись лише десятьма святковими днями. Щоправда, роботодавці можуть встановлювати власні правила і у середньому пропонують своїм працівникам 15 днів відпустки на рік.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Індія - країна святкових днів День незалежності, Різдво, день народження Магатми Ганді - це лише кілька з загалом 16-ти визначених законом святкових днів, коли індійці відпочивають. Жодна інша країна, крім Японії, не має такої кількості свят, запевняють експерти Mercer. Окрім свят, громадяни країни мають законне право на мінімум 12-денну відпустку в рік.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Німці не пасуть задніх Німці теж не обмежені у відпустці. Хоча законом для працівників гарантовані 20 днів відпустки, у середньому на рік у німців набігає десь 27 відпусткових днів, запевняють аналітики компанії Compensation Partner. На додачу до цього, в залежності від федеральної землі, припадають ще від 8 до 11 законних святкових днів.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток ПАР: 33 вільних дні Три тижні оплаченої відпустки та 12 святкових днів передбачає законодавство Південноафриканської Республіки. Під час свят діловий світ намагається використати зароблений перепочинок. Та відпочивають не всі, адже більшість туристичних фірм, торговельних центрів та ресторанів залишаються відчиненими.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Великобританія серед лідерів "Якби весь рік був відпусткою, розвага була б такою нудною, як і робота", - писав Шекспір. Однак до такої "небезпеки" британцям ще далеко. Законодавством країни передбачено 28 днів оплаченої відпустки. Загалом у цій країні громадяни мають 36 днів свят та відпустки.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Фінляндія - за крок до лідера 30 днів оплаченої відпустки - мінімум, на який можуть розраховувати фіни. Деякі фінські підприємства закриті упродовж всього липня, бо зазвичай у цей час клієнти роз'їжджаються на відпочинок. Крім того, у Фінляндії є 10 передбачених законом святкових днів. Разом з Францією та Росією Країна тисячі озер ділить друге місце у рейтингу.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Пальма першості на двох Лідерами рейтингу компанії Mercer стали одночасно Бразилія та Литва! Обидві країни надають працівникам 41 день відпусток та святкових днів. Хоч бразильці мають, так само як фіни та французи, право на мінімум 30 днів відпустки, в Бразилії на одне свято більше. А в Литві законом передбачено 13 святкових і щонайменше 28 відпусткових днів. Автор: Ліліан Бек, Валерій Сааков



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