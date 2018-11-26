 Скликано екстрене засідання комісії Україна-НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Скликано екстрене засідання комісії Україна-НАТО

Через інцидент у Керченській протоці скликано екстрене засідання комісії Україна-НАТО. Загострення конфлікту між Москвою та Києвом також обговорять на зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Jens Stoltenberg) на прохання президента України Петра Порошенка погодився скликати екстрене засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів у Брюсселі у понеділок, 26 листопада, повідомляє офіційний сайт Північноатлантичного альянсу.

За інформацією прес-служби президента України, Порошенко повідомив у телефонній розмові з генсекретарем НАТО про запровадження в Україні воєнного стану та закликав посилити міжнародний тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів, захоплених Росією. Генсекретар НАТО висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликав Росію дотримуватись норм міжнародного права та свободи судноплавства.

Зустріч у Берліні

Представник МЗС Німеччини Райнер Бройль (Rainer Breul) повідомив, що 26 листопада в Берліні відбудеться зустріч політичних директорів зовнішньополітичних відомств ФРН, України, Росії та Франції.  Зі слів Бройля, зустріч у "нормандському форматі" була запланована на цей день раніше, зокрема, для обговорення перспектив місії ООН на Сході України. Засідання буде використане і для обговорення кризи у Керченській протоці та пошуку спільного рішення.

DW.COM

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Тим часом у зв'язку з ситуацією в району Азовського моря Австрія, яка зараз головує в Євросоюзі, направила запит на скликання комітету з політики та безпеки ЄС. "Зараз ми збираємо факти про те, що і коли сталося, - цитує агентство "Інтерфакс" главу МЗС Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl). - Ми працюємо над деескалацією ситуації".

Нагадаємо, 25 листопада три кораблі військово-морських сил України (рейдовий буксир "Яни Капу",  катери "Бердянськ" і "Нікополь") були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. У відповідь на дії Росії Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Це рішення на засіданні 26 листопада має підтримати Верховна Рада.  

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