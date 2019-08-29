 Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій

Верховна Рада України зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії стосовно депутатів парламенту з генеральним прокурором. Законопроєкт не підтримали партії "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Рада зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії щодо депутатів з генпрокурором

Рада зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії щодо депутатів з генпрокурором

Верховна Рада України в середу, 18 грудня, прийняла законопроєкт №2237, який стосується скасування недоторканності народних депутатів. За нього проголосував 291 депутат, повідомляє агенція "Українські новини".

Згідно з ним, Рада уповноважила генпрокурора, його заступника або керівника обласної прокуратури повідомляти про підозру депутатам.

Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, підтримуватиме клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій стосовно депутатів Ради.

Розслідувати депутатів зможуть лише Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР). Затримання депутата без погоджень дозволяється тільки в тому разі, якщо його застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Про свої дії правоохоронці зобов'язані повідомити голові Ради протягом 24 годин.

DW.COM

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Клопотання про дозвіл слідчих дій проти депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути узгоджені генпрокурором. Розгляд таких клопотань здійснюватиметься слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, а в кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Такі клопотання розглядаються з обов'язковою участю депутата, крім застосування негласних слідчих дій або обшуку, а про подібне засідання слідчий суддя зобов'язаний заздалегідь повідомляти членові парламенту.

"Голос" заявив про "цементування недоторканності"

Цей закон не підтримали представники партій "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина". Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин на пленарному засіданні зазначив, що цей законопроєкт не скасовує депутатської недоторканності, а "її цементує".

Він розкритикував монополію генерального прокурора на здійснення всіх можливих дій стосовно народних депутатів. "Ми фактично робимо залежність недоторканності від однієї людини", - цитує Юрчишина агентство "Інтерфакс-Україна".

Закон набуває чинності наступного дня після публікації, але не раніше набрання чинності скасування недоторканності депутатів у 2020 році.

Нагадаємо, 29 серпня Рада попередньо схвалила скасування недоторканності депутатів. Закон має набути чинності з 1 січня 2020 року. 

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