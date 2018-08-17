 Скандал із наданням притулку у Бремені: порушення виявили лише у 165 випадках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Скандал із наданням притулку у Бремені: порушення виявили лише у 165 випадках

Перевірка німецьким міграційним відомством бременського відділення показала, що процедуру при наданні притулку було порушено в 165-ти випадках, - в рази менше, ніж очікувалося та повідомлялося в ЗМІ.

Перевірка BAMF виявила у бременському відділенні лише 165 випадків порушення правил надання притулку

Перевірка BAMF виявила у бременському відділенні лише 165 випадків порушення правил надання притулку

Перевірка бременського відділення німецького Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) на предмет масових порушень при розгляді справ шукачів притулку показала, що порушень було набагато менше, ніж очікувалося та повідомлялося в ЗМІ. Із 18 315 позитивних рішень щодо надання притулку, починаючи з 2000 року, лише у 165-ти зафіксовані "грубі порушення вимог". Про це йдеться у матеріалі видання Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 26 серпня. Видання посилається на заключний звіт перевірки відомством бременського відділення.

DW.COM

Глава німецького МВС Горст Зеегофер звільнив Ютту Кордт з посади очільниці відомства з питань міграції та біженців. Хто замінить Кордт, поки не оголошено. (15.06.2018)

МВС Німеччини виявило, що в Бремені видавали незаконні дозволи на притулок мігрантам. Тепер влада перевірятиме кожний десятий дозвіл на притулок, виданий в регіонах. (23.05.2018)

У квітні цього року стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення BAMF підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. У протиправних діях тоді підозрювали також трьох юристів та перекладача відділення. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) через скандал звільнив Ютту Кордт (Jutta Cordt) з посади голови BAMF.

В інтерв'ю телеканалу ZDF 26 серпня  Зеегофер, відповідаючи на запитання, чи не надто різко він відреагував на ситуацію, зазначив, що ще не ознайомлений з результатами перевірки, утім додав: "150 або 160 випадків (порушень. - Ред.) - це також велика кількість".

Співробітникам бременського відділення BAMF заборонили займатися розглядом справ щодо надання притулку - замість цього вони опікуються проектами інтеграції біженців.

Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)  

Також за темою

Screenshots - Website des Bundesamts für Immigration und Flüchtlinge

Шукачів притулку у ФРН відвідують фальшиві представники BAMF 30.07.2018

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) попередило, що від його імені шукачів притулку опитують невідомі люди з невідомою метою.

Bundesamt für Migration Schild Flüchtlinge

У Німеччині розгорівся корупційний скандал через надання притулку біженцям 20.04.2018

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини опинилося у центрі корупційного скандалу. Керівній співробітниці закидають задоволення понад 1200 клопотань про надання притулку без правових підстав.

Deutschland, Berlin: Bundestags-Innenausschusses zur Bamf-Affäre, Jutta Cordt trifft ein

Глава МВС Німеччини звільнив очільницю відомства з питань біженців 15.06.2018

Глава німецького МВС Горст Зеегофер звільнив Ютту Кордт з посади очільниці відомства з питань міграції та біженців. Хто замінить Кордт, поки не оголошено.

Докладно

Джон Маккейн

Джон Маккейн - політик, який служив американському народу

Джон Маккейн був одним з найбільш шанованих законодавців у США і глибоко розумів особливу роль Америки в світі.  

Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану

Газ з Азербайджану зменшить залежність ЄС від російського газу, вважає Анґела Меркель. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  