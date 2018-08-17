Скандал із наданням притулку у Бремені: порушення виявили лише у 165 випадках

Перевірка бременського відділення німецького Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) на предмет масових порушень при розгляді справ шукачів притулку показала, що порушень було набагато менше, ніж очікувалося та повідомлялося в ЗМІ. Із 18 315 позитивних рішень щодо надання притулку, починаючи з 2000 року, лише у 165-ти зафіксовані "грубі порушення вимог". Про це йдеться у матеріалі видання Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 26 серпня. Видання посилається на заключний звіт перевірки відомством бременського відділення.

У квітні цього року стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення BAMF підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. У протиправних діях тоді підозрювали також трьох юристів та перекладача відділення. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) через скандал звільнив Ютту Кордт (Jutta Cordt) з посади голови BAMF.

В інтерв'ю телеканалу ZDF 26 серпня Зеегофер, відповідаючи на запитання, чи не надто різко він відреагував на ситуацію, зазначив, що ще не ознайомлений з результатами перевірки, утім додав: "150 або 160 випадків (порушень. - Ред.) - це також велика кількість".

Співробітникам бременського відділення BAMF заборонили займатися розглядом справ щодо надання притулку - замість цього вони опікуються проектами інтеграції біженців.

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