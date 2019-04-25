Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера

У лавах консервативної Європейської народної партії (ЄНП) перед виборами до Європарламенту вибухнув скандал. Прем'єр-міністр Угорщини Віктр Орбан, чия партія "Фідес" належить до ЄНП, відмовився підтримувати провідного кандидата консерваторів на виборах - представника баварського Християнсько-соціального союзу Манфреда Вебера (Manfred Weber). Як заявив Орбан ввечері у понеділок, 6 травня, Вебер "образив" його країну.

Раніше Вебер в інтерв'ю заявив, що не схоче обійняти посаду голови Єврокомісії, якщо для цього йому знадобляться голоси правопопулістської партії Орбана "Фідес". "Це - образа Угорщини та угорських виборців", - вважає голова угорського уряду, цитує агентство AFP. На його думку, всі претенденти на посаду голови Єврокомісії є "вочевидь непридатними".

У свою чергу, очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, що очікує виходу партії "Фідес" з Європейської народної партії. "Своєю поведінкою в останні дні та зустріччю з лідером італійської "Ліги Півночі" він (Орбан. - Ред.) чітко показав, що вийде з ЄНП", - зазначила вона ввечері 6 травня, цитує агентство Reuters. Крамп-Карренбауер також нагадала, що членство "Фідес" у ЄНП уже призупинене, й угорська партія не може впливати на рішення об'єднання європейських консервативних партій.

Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Провідним кандидатом від європейських соціал-демократів та претендентом на посаду голови Єврокомісї є голландець Франс Тіммерманс.