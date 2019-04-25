 Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера

Прем'єр-міністр Угорщини Віктр Орбан не хоче підтримувати провідного кандидата від ЄНП Манфреда Вебера, бо той начебто "образив" його країну.

Манфред Вебер (ліворуч) та Віктор Орбан під час зустрічі, 2015 рік

Манфред Вебер (ліворуч) та Віктор Орбан під час зустрічі, 2015 рік

У лавах консервативної Європейської народної партії (ЄНП) перед виборами до Європарламенту вибухнув скандал. Прем'єр-міністр Угорщини Віктр Орбан, чия партія "Фідес" належить до ЄНП, відмовився підтримувати провідного кандидата консерваторів на виборах - представника баварського Християнсько-соціального союзу Манфреда Вебера (Manfred Weber). Як заявив Орбан ввечері у понеділок, 6 травня, Вебер "образив" його країну.

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Незадовго до виборів у Європарламент глава уряду Угорщини Віктор Орбан та очільник правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні домовилися тісніше співпрацювати, аби запобігти "ісламському халіфату" в ЄС. (03.05.2019)

Більшість членів Європейської народної партії проголосували за те, щоб призупинити членство партії "Фідес" угорського прем'єра Віктора Орбана. Він заявив, що добровільно призупинив членство своєї партії. (20.03.2019)

Раніше Вебер в інтерв'ю заявив, що не схоче обійняти посаду голови Єврокомісії, якщо для цього йому знадобляться голоси правопопулістської партії Орбана "Фідес". "Це - образа Угорщини та угорських виборців", - вважає голова угорського уряду, цитує агентство AFP. На його думку, всі претенденти на посаду голови Єврокомісії є "вочевидь непридатними".

У свою чергу, очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, що очікує виходу партії "Фідес" з Європейської народної партії. "Своєю поведінкою в останні дні та зустріччю з лідером італійської "Ліги Півночі" він (Орбан. - Ред.) чітко показав, що вийде з ЄНП", - зазначила вона ввечері 6 травня, цитує агентство Reuters. Крамп-Карренбауер також нагадала, що членство "Фідес" у ЄНП уже призупинене, й угорська партія не може впливати на рішення об'єднання європейських консервативних партій.

Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Провідним кандидатом від європейських соціал-демократів та претендентом на посаду голови Єврокомісї є голландець Франс Тіммерманс.

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