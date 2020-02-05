Скандал у Тюрингії: прем'єр землі подав у відставку через добу після призначення

Новообраний прем'єр-міністр Тюрингії від "Вільної демократичної партії" (ВДП) Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) у четвер, 6 лютого, оголосив, що йде у відставку. А фракція ВДП на тлі скандалу, який виник через підтримку Кеммеріха правопопулістами з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), заявила про ініціювання нових земельних виборів.

Відставці Теммеріха передувала опублікована заява вільних демократів. У ній голова цієї партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав представників Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СПДН) та Зелених до співпраці з Кеммеріхом. У разі їхньої відмови, Лінднер заявив про необхідність проведення нових виборів у Тюрингії. Раніше ці партії оголосили, що не будуть співпрацювати з Кеммеріхом.

Критика з боку Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер заявила, що вважає обрання Кеммеріха за підтримки представників ХДС та правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" таким, що не можна пробачити. Про це вона заявила під час поїздки до Південної Африки у четвер, 6 лютого, передає інформагенція dpa.

"Це був поганий день для демократії. У цей день цінності і переконання ХДС були порушені", - наголосила канцлерка. Меркель додала, що "цей процес є таким, що не можна пробачити".

Вона зазначила, що найближчим часом її партія повинна зробити все можливе, щоб чітко пояснити іншим, що спільна підтримка представників ХДС і АдН представника вільних демократів Томаса Кеммеріха жодним чином не репрезентує дій та того, як думають решта представників Християнсько-демократичного союзу.

Скандальне обрання прем'єра Тюрингії

Нагадаємо, 5 лютого у Тюрингії через три з половиною місяці після земельних виборів у третьому турі обрали прем'єр-міністра - Томаса Кеммеріха з Вільної демократичної партії. Він отримав 45 голосів у земельному парламенті Тюрингії. Це - на один голос більше, ніж отримав його суперник, експрем'єр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії, яка і перемогла на виборах до ландтагу.

Кеммеріх переміг завдяки підтримці депутатів з правопопулістської політсили АдН, своєї партії вільних демократів та ХДС.

Після виборів глави уряду Тюрингії політолог з Ерфурта Андре Бродоч (Andre Brodocz) заявив, що "вперше в історії Федеративної Республіки прем'єр-міністр отримав свій пост завдяки голосам АдН".