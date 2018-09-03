Скандал навколо Серени Вільямс затьмарив блискучу перемогу Наомі Осаки у фіналі US Open

Тенісний світ та ЗМІ продовжують обговорювати скандал, що виник у ніч на неділю, 9 вересня, під час фінального матчу Відкритої першості США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку між легендарною американкою Сереною Вільямс та японкою Наомі Осакою. Нестримана поведінка 36-річної Вільямс, її звинувачення на адресу головного судді матчу португальця Карлоса Рамоса та закиди в сексизмі затьмарили блискучу перемогу 20-річної Осаки. При цьому Вільямс під час скандалу намагалася подати себе передусім як поборницю прав жінок.

Перше попередження від судді

Приводом для скандалу стали три попередження, які в другому сеті виніс Серені Карлос Рамос. Після начисто програного американкою першого сету з рахунком 2:6, на початку другого тренер Вільямс Патрік Муратоглу зробив жест руками убік своєї підлеглої, що Карлос Рамос розцінив як заборонену правилами поведінки підказку з боку наставника (коучінг). Перше попередження не тягне за собою втрати очка, однак воно вивело Вільямс з себе, яка почала гучно переконувати суддю та глядачів у своїй доброчесності. "Я не обманюю, я краще програю. Ви винні мені вибачення", - кілька разів повторила 23-разова переможниця турнірів серії Grand Slam, цитує агентство dpa. Вільямс запевняла, що не отримувала підказок від тренера. Сам Муратоглу після матчу визнав, що робив заборонені жести, однак зазначив, що навряд чи Серена їх бачила.

Перший сет Серена Вільямс програла з рахунком 2:6

Скандальна кульмінація матчу

Після того як Вільямс у другому сеті за рахунку 3:1 на свою користь втратила гейм на своїй подачі, вона розтрощила об корт ракетку, за що отримала друге попередження за порушення правил поведінки. Друге попередження тягне за собою втрату очка. Після цього Вільямс програла два гейми поспіль, Осака впевнено повела з брейком - 4:3. І під час паузи при зміні сторін Серена продовжила ображати суддю: "Ви вкрали у мене очко, ви - злодюжка", - не вгамовувалася вона, назвавши арбітра також "брехуном". Рамос виніс третє попередження Вільямс, яке означало автоматичну втрату гейму. Таким чином, Осака повела вже 5:3.

Вільямс остаточно втратила контроль над собою та продовжила суперечку. Втручання судді турніру та супервайзера не змінили рішення Рамоса - Вільямс під гул близько 24-тисячної публіки, яка була на її боці, зі сльозами на очах кілька хвилин переконувала нових дійових осіб на корті у своїй правоті. Коли гра все ж поновилася, Наомі Осака змогла впевнено довести матч до перемоги - 6:4 у другому сеті. Перемога Осаки, яка має японське та гаїтянське коріння, - перший титул на турнірах серії Grand Slam тенісистів з Японії.

Утім, церемонія нагородження була зіпсована поведінкою глядачів, які не припиняли свистіти. Лише після того як сама Вільямс попросила їх заспокоїтися та віддати належне переможниці турніру, гул на стадіоні змінився оплесками.

Наомі Осака здобула перемогу на US Open

Після матчу

На післяматчевій прес-конференції Вільямс продовжила звинувачувати Рамоса, закинувши йому сексизм. Мовляв, той нібито ніколи не карав втратою гейму тенісистів-чоловіків, які говорили йому образливі слова. При цьому вона обіцяла й надалі "боротися за жінок".

Попри визнання порушення правил зі свого боку, Патрік Муратоглу також вирішив всіх собак за скандал повісити на Карлоса Рамоса - одного з найавторитетніших у тенісі.

Після фіналу в спеціальній заяві оргкомітету US Open вказано, що всі рішення судді були коректними. 9 вересня Вільямс також оштрафували на 17 тисяч доларів США за порушення правил поведінки.

Оцінки скандалу у тенісному світі та в ЗМІ розділилися. Тенісна асоціація США (USTA) стала на захист Вільямс, відзначивши її поведінку під час церемонії нагородження. Підтримали американку й багато тенісисток, а також відомі тенісисти зі США.

Водночас в Європі та на інших континентах лунають голоси, які звертають увагу на неспортивну поведінку Вільямс та необхідність вибачень на адресу Карлоса Рамоса. Зокрема, легенда австралійського тенісу Маргарет Корт зазначила, що жодна спортсменка не повинна ставити себе вище за правила. Також згадують, що це вже не перший інцидент за участі Серени Вільямс, у тому числі й на US Open в 2004-му, 2009-му та 2011 році.

36-річна Вільямс повернулася цього року на корт після народження доньки. На Вімблдонському турнірі вона дійшла до фіналу, де поступилася німкені Анжелік Кербер (Angelique Kerber). Американка виграла в одиночному розряді 23 титули на турнірах мерії Grand Slam та намагається побити досягнення Маргарет Корт, встановлене в 1960-70 роках (24 титули).

З українських тенісистів на цьому турнірі найкраще виступила Леся Цуренко, яка дійшла до чвертьфіналу. На цій стадії вона поступилася майбутній переможниці Осаці - 1:6, 1:6. Одна з фавориток турніру Еліна Світоліна програла в одній восьмій у трьох сетах Анастасії Севастовій з Латвії.