Скандал навколо партії "Фідес": Вебер прагне переговорів із Орбаном

Кандидат у президенти Єврокомісії від Європейської народної партії Манфред Вебер вирушить до Будапешта, щоб провести переговори з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і запобігти виключенню партії "Фідес" зі складу ЄНП.
Кандидат у президенти Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) вирушить до Будапешта, аби провести переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вебер заявив про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого опубліковані в суботу, 9 березня. Про візит стало відомо на тлі погроз Орбана вивести його правлячу партію "Фідес" зі складу ЄНП та вимог багатьох партій-членів ЄНП виключити "Фідес" з об'єднання або ж призупинити її членство.
"Наступними днями я шукатиму можливість особисто поговорити з Віктором Орбаном у Будапешті, тому що я хочу спробувати пояснити йому, що нині він перебуває на межі виходу з ЄНП", - цитує Вебера інформагенція dpa.
Вебер додав, що не йдеться про конфлікт між країнами Східної й Західної Європи чи про міграційну політику. За його словами, йдеться про те, "які цінності є важливими для Європейської народної партії та ЄС".
До складу ЄНП входять 56 партій. Серед них - німецькі ХДС та ХСС, "Фідес", Forza Italia екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі та інші. Нині 13 партій вимагають призупинити членство угорської "Фідес" або взагалі виключити її з ЄНП.
Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни розмістили плакати з фотографіями голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера й американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони нібито заохочують міграцію до ЄС. Вебер висував Орбану ультиматум і закликав вибачитися за це.
Керівництво ЄНП має голосувати щодо подальшого перебування "Фідес" у лавах європейського об'єднання правоцентристів 20 березня.
Щоб партія угорського прем'єра "Фідес" залишилася у складі Європейської народної партії, Орбан має припинити антиєвропейську кампанію в Угорщині та вибачитися перед іншими партіями у складі ЄНП, заявив Манфред Вебер. (05.03.2019)
Через скандал з медіакомпанією проти голови Єврокомісії Юнкера і мільярдера Сороса, яку розгорнув угорський уряд, члени Європейської народної партії ініціювали виключення зі свого складу партії Орбана "Фідес". (04.03.2019)
Віктор Орбан заявив, що волів би реформувати Європейську народну партію, посиливши її курс щодо мігрантів, але не виключає виходу партії "Фідес" з ЄНП. (08.03.2019)