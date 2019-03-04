Скандал навколо партії "Фідес": Вебер прагне переговорів із Орбаном

Кандидат у президенти Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) вирушить до Будапешта, аби провести переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вебер заявив про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого опубліковані в суботу, 9 березня. Про візит стало відомо на тлі погроз Орбана вивести його правлячу партію "Фідес" зі складу ЄНП та вимог багатьох партій-членів ЄНП виключити "Фідес" з об'єднання або ж призупинити її членство.

"Наступними днями я шукатиму можливість особисто поговорити з Віктором Орбаном у Будапешті, тому що я хочу спробувати пояснити йому, що нині він перебуває на межі виходу з ЄНП", - цитує Вебера інформагенція dpa.

Вебер додав, що не йдеться про конфлікт між країнами Східної й Західної Європи чи про міграційну політику. За його словами, йдеться про те, "які цінності є важливими для Європейської народної партії та ЄС".

До складу ЄНП входять 56 партій. Серед них - німецькі ХДС та ХСС, "Фідес", Forza Italia екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі та інші. Нині 13 партій вимагають призупинити членство угорської "Фідес" або взагалі виключити її з ЄНП.

Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни розмістили плакати з фотографіями голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера й американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони нібито заохочують міграцію до ЄС. Вебер висував Орбану ультиматум і закликав вибачитися за це.

Керівництво ЄНП має голосувати щодо подальшого перебування "Фідес" у лавах європейського об'єднання правоцентристів 20 березня.