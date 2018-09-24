 Скандал з домаганнями: Трамп і далі вимагає голосувати за суддю Кавано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Скандал з домаганнями: Трамп і далі вимагає голосувати за суддю Кавано

Дональд Трамп закликав Сенат голосувати за Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. Цьому заклику передували драматичні слухання в комітеті Сенату.

Бретт Кавано під час слухань у комітеті Сенату час від часу зривався на крик

Бретт Кавано під час слухань у комітеті Сенату час від часу зривався на крик

Президент США Дональд Трамп і надалі підтримує кандидатуру судді Бретта Кавано, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, на посаду члена Верховного суду. Про це Трамп написав у повідомленні в мережі Twitter у четвер, 27 вересня.

Твіт Трампа з'явився буквально за кілька хвилин після драматичних слухань у справі Кавано в комітеті Сенату з питань юстиції, інформує агентство dpa. 

"Суддя Кавано показав Америці, чому саме я номінував його. Його свідчення було потужним, чесним і таким, що привертає увагу", - заявив Трамп.

Президент США заявив, що процес затвердження судді - абсолютна профанація, звинуватив демократів у спробах "затягувати, заважати і опиратися" та закликав Сенат голосувати за Кавано. "Сенат повинен проголосувати!, - наголосив Трамп.

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Комітет з питань юстиції Сенату США заслухав свідчення судді Бретта Кавано та 51-річної професорки університету Пало Алто в Каліфорнії Крістін Блазі Форд, яка звинувачує Кавано у спробі зґвалтування 36 років тому, коли обоє ще вчилися у школі.

Кавано заявив, що ніколи не вчинював сексуальних домагань. Суддя наголосив, що його "не залякають" і не змусять відкликати свою кандидатуру. При цьому під час слухань він часом зривався на крик або ж не міг стримати сліз. Очікується, що голосування у комітеті з юстиції у справі Кавано відбудеться 28 вересня, голосування в Сенаті можливе 2 жовтня.

Нагадаємо, Крістін Блазі Форд розповіла в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, що номінований Трампом кандидат на посаду у Верховному суді Кавано намагався зґвалтувати її на початку 1980-х років. За словами професорки, під час вечірки однокласників у одному з приватних помешкань Кавано заштовхнув її в кімнату та спробував здерти з неї одяг, водночас затуляючи їй рота рукою. Форд вдалося вирватися й вибігти з будинку. Натомість 53-річний Кавано рішуче заперечує висунені проти нього звинувачення професорки.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Трамп зацікавлений у закритті вакансії в Верховному суді до того, як в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, заплановані на листопад цього року.

Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.

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