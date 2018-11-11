Скандал з грошима зі Швейцарії: у АдН заперечують причетність

Голова фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у німецькому Бундестазі Алісе Вайдель (Alice Weidel) заявила, що не має жодного стосунку до грошей її партії, які надійшли зі Швейцарії. "Пожертвування надійшли не мені особисто", - заявила вона у понеділок, 12 листопада, та додала, що кошти переказали на рахунок партійного відділення в районі Бодензее. Вайдель виключає особисту відповідальність у цій справі, зазначає dpa.

Скандал із фінансуванням правої політичної сили почався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки АдН у Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Саме з цього округу обралася до Бундестагу Вайдель. Метою переказу зазначалося "Пожертвування на виборчу кампанію Алісе Вайдель".

Жінка-політик наголошує, що не мала жодної інформації про цю фірму, її власника чи мотивацію такого внеску. Фінансове відомство федеральної землі Баден-Вюртемберг, до якої входить Бодензее, перевірило переказ цих коштів. Зазначається, що зрештою кошти переказали назад відправникові.

У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів складають також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партії з-за кордону чи анонімно забороняється.