 Скандал з грошима зі Швейцарії: у АдН заперечують причетність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Скандал з грошима зі Швейцарії: у АдН заперечують причетність

130 тисяч євро для місцевого відділку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" виявили німецькі ЗМІ. Після перевірки фінансовими відомствами, кошти повернули відправникові.

Symbolbild Euro-Geldscheine (picture-alliance/imageBroker/S. Klein)

Голова фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у німецькому Бундестазі Алісе Вайдель (Alice Weidel) заявила, що не має жодного стосунку до грошей її партії, які надійшли зі Швейцарії. "Пожертвування надійшли не мені особисто", - заявила вона у понеділок, 12 листопада, та додала, що кошти переказали на рахунок партійного відділення в районі Бодензее. Вайдель виключає особисту відповідальність у цій справі, зазначає dpa.

Скандал із фінансуванням правої політичної сили почався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки АдН у Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Саме з цього округу обралася до Бундестагу Вайдель. Метою переказу зазначалося "Пожертвування на виборчу кампанію Алісе Вайдель".

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Жінка-політик наголошує, що не мала жодної інформації про цю фірму, її власника чи мотивацію такого внеску. Фінансове відомство федеральної землі Баден-Вюртемберг, до якої входить Бодензее, перевірило переказ цих коштів. Зазначається, що зрештою кошти переказали назад відправникові.

У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів складають також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партії з-за кордону чи анонімно забороняється.

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