Скандал довкола поліції у Дрездені: правоохоронці перепросили у журналістів ZDF

Правоохоронці у німецькій землі Саксонія попросили вибачення у телеканалу ZDF за дії поліції під час нещодавнього інциденту в Дрездені. Про це канал повідомив у п'ятницю, 24 серпня, на своїй інтернет-сторінці. За даними ZDF, начальник дрезденської поліції Горст Кречмар (Horst Kretzschmar) визнав помилки своїх підлеглих, зокрема те, що поліція занадто довго утримувала знімальну групу телеканалу з метою перевірки під час антиурядової акції у столиці федеральної землі Саксонія. На тлі цього телеканал привітав, що начальник поліції "перепросив" за той спосіб, у який правоохоронці повелися зі знімальною групою ZDF.

Демонстрант, який забороняв себе знімати, виявився співробітником кримінальної поліції

16 серпня телеканал відправив у Дрезден свою знімальну групу. Оператор знімав демонстрантів - учасників організованої ультраправим ксенофобським рухом Pegida антиурядової акції, які проходили вулицею. Один з учасників акції раптом зупинився та кілька разів прокричав слова "Брехлива преса" і зажадав припинити зйомку. На це оператор запропонував чоловікові йти далі, але той відмовився й став звинувачувати журналістів у протизаконній зйомці.

За сценою спостерігали поліцейські, котрі стояли поблизу. Саме до них демонстрант і звернувся зі скаргою на репортерів ZDF. Правоохоронці затримали журналістів, щоб перевірити їхні посвідчення та зафіксувати особисті дані. Процедура тривала 45 хвилин. Протягом усього цього часу знімальна група не могла працювати.

Масштабний політичний скандал

Згодом з'ясувалося, що демонстрант є співробітником відомства кримінальної поліції Саксонії. Це спричинило резонанс у німецькому політикумі та суспільстві. Приміром, віце-прем'єр земельного уряду Саксонії соціал-демократ Мартін Дуліґ (Martin Dulig) різко розкритикував дії партнера по урядовій коаліції прем'єр-міністра землі Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer). Останній представляє християнських демократів.

На думку Дуліґа, керівник земельного уряду несе частину відповідальності за багаторічне "применшення масштабу певних правих тенденцій у Саксонії", передає агенція новин Reuters. Натомість Зелені в земельному парламенті Саксонії виступили з вимогою посили вишкіл поліції в питанні поводження з журналістами та працівниками ЗМІ, повідомляє агенція новин dpa.

Меркель стала на захист журналістів

На цей випадок відреагували й федеральні політики. Так, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що той, хто виходить на демонстрації, "має рахуватися з тим, що його зніматимуть ЗМІ". Про це глава уряду заявила напередодні під час візиту до Тбілісі. Вона також недвозначно стала на захист свободи преси.

Водночас речниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) назвала нещодавній інцидент у Дрездені "сигналом для країни". За її словами, не можна просто спостерігати за тим, як співробітники органів правопорядку "відвертаються від засадничих прав нашого вільного демократичного суспільства".