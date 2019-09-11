Скандал в Одесі: Ройтбурд бореться проти звільнення з художнього музею

Звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда нікого не здивувало: депутати облради перешкоджають його призначенню ще з 2017 року. Українські митці переконують, що Ройтбурд відродив музей, депутати кажуть, що це лише піар. Поки художник оскаржує звільнення у суді, DW намагалася з'ясувати підґрунтя рішення облради.

Домовленість більшості й опозиції

"По-перше, директор Ройтбурд ставиться з абсолютною неповагою до нас, депутатів", - так починає свою аргументацію на сесії обласної ради Олексій Кобильніков. 4 вересня позафракційний депутат ініціював рішення про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

За звільнення проголосував 51 депутат - для цього об'єдналися навіть народні обранці з "Опозиційного блоку" та "Солідарності". "Під час попередньої сесії депутати кулуарно домовилися голосувати проти Ройтбурда. Це було одним з найпринциповіших питань для "Опоблоку", - розповідає DW депутат від БПП "Солідарність" Віталій Свічинський.

Призначити не можна звільнити

Олександр Ройтбурд - один із найвідоміших у світі сучасних українських художників. Його стиль впізнаваний, а картини коштують десятки тисяч доларів. Ройтбурд - учасник сотень виставок та мистецьких проектів, а з березня 2018 року - керівник Одеського художнього музею.

Одеський художній музей підпорядковується обласній раді

Проте одразу після перемоги в конкурсі на посаду директора депутати Одеської обласної ради почали блокувати його призначення. Спочатку вони зволікали з затвердженням Ройтбурда на посаді, а після того як тодішній голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов сам підписав контракт з художником, кілька сесій намагалися його звільнити.

"Порнограф", "наступник Порошенка", "адвокат націоналістичних сил в Одесі" - у Facebook та окремих місцевих медіа регулярно з'являлася непідтверджена інформація про Ройтбурда. В мережі поширили підроблену довідку про те, що начебто художник додає в фарби екскременти. За слова про те, що "2 травня 2014 року - день, який врятував країну" Страна.uа Ігоря Гужви звинуватила Ройтбурда в "аплодисментах вбивствам в Одесі". Поширювали навіть плітки, що новопризначений директор збирається продати оригінали картин Одеського художнього музею.

Музей до і після Ройтбурда

Однак підтверджень жодним закидам знайдено не було, а звіти, опубліковані на сайті музею, свідчать про збільшення його прибутків та відвідуваності. Так, у 2017 році на квитках, екскурсіях та сувенірах музей заробив 742 тисяч гривень. За 2018-й - рік управління нової команди - прибутки зросли до понад мільйона гривень. І лише з січня по липень 2019 року музей збагатився на 1,1 мільйона гривень.

До керівництва Олександра Ройтбурда у залах Одеського художнього музею були калюжі

Ці кошти були музею по-справжньому потрібні. "Свою першу екскурсію в ОХМ я пам'ятаю чітко. Бо то був шок. Я ходив залами, де були тупо калюжі - з даху лилося, всюди стояли відра з водою", – згадує стан музею тодішній голова ОДА Максим Степанов.

Після призначення нового директора окремі зали музею реставрували, колекцію поповнили новими експонатами, музей забезпечили сучасним технічним обладнанням. Тепер один день на місяць, коли вхід у музей є безкоштовним, в середньому його відвідує тисяча людей.

(Не)законне призначення

"Неважливо, яка людина є директором музею, якщо її призначення є незаконним", - так пояснює звільнення Ройтбурда з посати директора музею у розмові з DW депутат облради від фракції "Опозиційний блок" Роман Сеник.

4 квітня він проголосував за рішення про звільнення. Його політична сила рішення комісії про призначення Ройтбурда у 2017 році не визнає, адже "до складу конкурсного комітету не ввійшли працівники комісії з питань культури та голосування було таємним".

Роман Сеник пояснює: ще тоді не підтримав кандидатуру Ройтбурда через його політичні погляди: "Під час подій 2 травня 2014 року загинули 48 людей. А пан Ройтбурд дозволяв собі казати, що ця трагедія для нього є днем перемоги для Одеси".

Непідзвітний директор?

Депутат від "Опозиційного блоку" скаржиться на непідзвітність нового директора: "Не можна, будучи посадовою особою, не співпрацювати з власником музею. Це місце перетворилося на політичний піар Ройтбурда та його друзів з режиму Порошенка".

Однак основна претензія Романа Сеника - директора призначили без згоди депутатів Одеської обласної ради.

Справа в тому, що Одеський художній музей - це комунальне підприємство, підпорядковане обласній раді. Відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування", депутати облради призначають та звільняють директора цієї установи.

Олександр Ройтбурд був призначений на посаду директора Одеського художнього музею 2018 року

Це частково суперечить закону України "Про культуру", який, зокрема, регламентує прийняття керівника підприємства на посаду через конкурс.

Експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР) Іван Лукеря коментує це протиріччя: "Казати, що Олександр Ройтбурд обіймав посаду незаконно, юридично неправильно. Депутати мали б призначити керівника у порядку, визначеному законом України "Про культуру".

Народні обранці могли не затвердити художника на посаді, якби він надав неправдиві відомості, був судимим, якщо б були порушення під час голосування тощо. Проте нічого такого доведено не було.

Ідеологічна боротьба

Його звільнення потрібне людям, які хочуть повернення радянської системи та "русского мира" до Одеси, вважає Олександр Ройтбурд.

Депутати проголосували проти нього через проукраїнські та мистецькі переконання, каже художник: "Вони бояться, що музей перестане спати. У нас вже в три з половиною рази збільшилося відвідування, відбуваються лекції, поетичні читання, виступи відомих інтелектуалів, концерти. Їх це дратує, для них музей - це цвинтар. Навіть такий жартівливий вислів був: "Поверніть нам наш старий музей, куди ми не ходили".

Багато людей висловили підтримку Олександру Ройтбурду: від постів у соцмережах до участі в мітингу під стінами Одеської ОДА. Там 7 вересня зібрали понад тисячу підписів на зверненнях до Одеської обласної ради щодо скасування рішення про звільнення.

Зараз депутати, які не підтримали рішення, готують позачергову сесію, а Олександр Ройтбурд подає в суд на Одеську обласну раду. "Це питання місії. Я хочу, щоб в Одесі був достойний музей. Я бачу, як його розвивати", - говорить він.