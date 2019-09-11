 Скандал в Одесі: Ройтбурд бореться проти звільнення з художнього музею | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Скандал в Одесі: Ройтбурд бореться проти звільнення з художнього музею

В Одесі вже другий тиждень тривають суперечки навколо звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Художник здаватися не збирається.

Український художник Олександр Ройтбурд

Український художник Олександр Ройтбурд

Звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда нікого не здивувало: депутати облради перешкоджають його призначенню ще з 2017 року. Українські митці переконують, що Ройтбурд відродив музей, депутати кажуть, що це лише піар. Поки художник оскаржує звільнення у суді, DW намагалася з'ясувати підґрунтя рішення облради.

Домовленість більшості й опозиції

"По-перше, директор Ройтбурд ставиться з абсолютною неповагою до нас, депутатів", - так починає свою аргументацію на сесії обласної ради Олексій Кобильніков. 4 вересня позафракційний депутат ініціював рішення про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

За звільнення проголосував  51 депутат - для цього об'єдналися навіть народні обранці з "Опозиційного блоку" та "Солідарності". "Під час попередньої сесії депутати кулуарно домовилися голосувати проти Ройтбурда. Це було одним з найпринциповіших питань для "Опоблоку", - розповідає DW депутат від БПП "Солідарність" Віталій Свічинський.

Призначити не можна звільнити

Олександр Ройтбурд - один із найвідоміших у світі сучасних українських художників. Його стиль впізнаваний, а картини коштують десятки тисяч доларів. Ройтбурд - учасник сотень виставок та мистецьких проектів, а з березня 2018 року - керівник Одеського художнього музею.

Одеський художній музей підпорядковується обласній раді

Одеський художній музей підпорядковується обласній раді

Проте одразу після перемоги в конкурсі на посаду директора депутати Одеської обласної ради почали блокувати його призначення. Спочатку вони зволікали з затвердженням Ройтбурда на посаді, а після того як тодішній голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов сам підписав контракт з художником, кілька сесій намагалися його звільнити.

"Порнограф", "наступник Порошенка", "адвокат націоналістичних сил в Одесі" - у Facebook та окремих місцевих медіа регулярно з'являлася непідтверджена інформація про Ройтбурда. В мережі поширили підроблену довідку про те, що начебто художник додає в фарби екскременти. За слова про те, що "2 травня 2014 року - день, який врятував країну" Страна.uа Ігоря Гужви звинуватила Ройтбурда в "аплодисментах вбивствам в Одесі". Поширювали навіть плітки, що новопризначений директор збирається продати оригінали картин Одеського художнього музею.

Музей до і після Ройтбурда

Однак підтверджень жодним закидам знайдено не було, а звіти, опубліковані на сайті музею, свідчать про збільшення його прибутків та відвідуваності. Так, у 2017 році на квитках, екскурсіях та сувенірах музей заробив 742 тисяч гривень. За 2018-й - рік управління нової команди - прибутки зросли до понад мільйона гривень. І лише з січня по липень 2019 року музей збагатився на 1,1 мільйона гривень.

До керівництва Олександра Ройтбурда у залах Одеського художнього музею були калюжі

До керівництва Олександра Ройтбурда у залах Одеського художнього музею були калюжі

Ці кошти були музею по-справжньому потрібні. "Свою першу екскурсію в ОХМ я пам'ятаю чітко. Бо то був шок. Я ходив залами, де були тупо калюжі - з даху лилося, всюди стояли відра з водою", – згадує стан музею тодішній голова ОДА Максим Степанов.

Після призначення нового директора окремі зали музею реставрували, колекцію поповнили новими експонатами, музей забезпечили сучасним технічним обладнанням. Тепер один день на місяць, коли вхід у музей є безкоштовним, в середньому його відвідує тисяча людей.

(Не)законне призначення

"Неважливо, яка людина є директором музею, якщо її призначення є незаконним", - так пояснює звільнення Ройтбурда з посати директора музею у розмові з DW депутат облради від фракції "Опозиційний блок" Роман Сеник.

4 квітня він проголосував за рішення про звільнення. Його політична сила рішення комісії про призначення Ройтбурда у 2017 році не визнає, адже "до складу конкурсного комітету не ввійшли працівники комісії з питань культури та голосування було таємним".

Роман Сеник пояснює: ще тоді не підтримав кандидатуру Ройтбурда через його політичні погляди: "Під час подій 2 травня 2014 року загинули 48 людей. А пан Ройтбурд дозволяв собі казати, що ця трагедія для нього є днем перемоги для Одеси".

Непідзвітний директор?

Депутат від "Опозиційного блоку" скаржиться на непідзвітність нового директора: "Не можна, будучи посадовою особою, не співпрацювати з власником музею. Це місце перетворилося на політичний піар Ройтбурда та його друзів з режиму Порошенка".

Однак основна претензія Романа Сеника - директора призначили без згоди депутатів Одеської обласної ради.

Справа в тому, що Одеський художній музей - це комунальне підприємство, підпорядковане обласній раді. Відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування", депутати облради призначають та звільняють директора цієї установи.

Олександр Ройтбурд був призначений на посаду директора Одеського художнього музею 2018 року

Олександр Ройтбурд був призначений на посаду директора Одеського художнього музею 2018 року

Це частково суперечить закону України "Про культуру", який, зокрема, регламентує прийняття керівника підприємства на посаду через конкурс.

Експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР) Іван Лукеря коментує це протиріччя: "Казати, що Олександр Ройтбурд обіймав посаду незаконно, юридично неправильно. Депутати мали б призначити керівника у порядку, визначеному законом України "Про культуру".

DW.COM

Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні. (24.06.2019)

Під час Другої світової війни близько 600 тисяч картин були викрадені нацистами чи змінили власника. 20 років тому було схвалено спеціальну міжнародну декларацію із реституції. Чому відтоді змінилося небагато? (04.12.2018)

Народні обранці могли не затвердити художника на посаді, якби він надав неправдиві відомості, був судимим, якщо б були порушення під час голосування тощо. Проте нічого такого доведено не було.

Ідеологічна боротьба

Його звільнення потрібне людям, які хочуть повернення радянської системи та "русского мира" до Одеси, вважає Олександр Ройтбурд.

Депутати проголосували проти нього через проукраїнські та мистецькі переконання, каже художник: "Вони бояться, що музей перестане спати. У нас вже в три з половиною рази збільшилося відвідування, відбуваються лекції, поетичні читання, виступи відомих інтелектуалів, концерти. Їх це дратує, для них музей - це цвинтар. Навіть такий жартівливий вислів був: "Поверніть нам наш старий музей, куди ми не ходили".

Багато людей висловили підтримку Олександру Ройтбурду: від постів у соцмережах до участі в мітингу під стінами Одеської ОДА. Там 7 вересня зібрали понад тисячу підписів на зверненнях до Одеської обласної ради щодо скасування рішення про звільнення.

Зараз депутати, які не підтримали рішення, готують позачергову сесію, а Олександр Ройтбурд подає в суд на Одеську обласну раду. "Це питання місії. Я хочу, щоб в Одесі був достойний музей. Я бачу, як його розвивати", - говорить він.

  • Леонардо да Вінчі Сальватор Мунді

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча картина світу

    Анонім заплатив понад 450 мільйонів доларів на аукціоні Christie's за картину Леонардо да Вінчі "Сальватор Мунді" ("Спаситель світу") - єдину, що перебуває в приватній власності. Вона написана приблизно в 1500 році та належить нині до менш ніж 20 уцілілих картин да Вінчі. 1958 року ця робота вже змінювала власника - тоді за неї заплатили лише 60 доларів, адже вважали, що це не оригінал.

  • Пабло Пікассо Алжирські жінки

    Найдорожчі твори мистецтва

    Пікассо посунули на друге місце

    До продажу "Сальватора Мунді" да Вінчі рекорд за ціною тримала картина Пабло Пікассо "Алжирські жінки". 2015 року ця робота іспанського художника змінила свого власника за понад 179 мільйонів доларів - також на аукціоні Christie's. Таким чином, Пікассо аж п'ять разів потрапив до топ-10 картин із найвищими аукціонними цінами.

  • Амедео Модільяні Оголена, яка лежить

    Найдорожчі твори мистецтва

    Третє місце: Амедео Модільяні

    Картина "Оголена, яка лежить" ("Nu couché", або "Red Nude") італійського художника та скульптора Амедео Модільяні спричинила скандал 1917 року. А вже у листопаді 2015-го на аукціоні Christie's її продали за 170,4 мільйона доларів китайському бізнесмену Лью Їчиану.

  • Bacon Gemälde Triptychon Freud

    Найдорожчі твори мистецтва

    142,4 мільйона за Френсиса Бекона

    Триптих британського художника Френсиса Бекона "Три начерки до портрету Люсьєна Фрейда" пішов з молотка у 2013 році за 142,4 мільйона доларів. За словами німецького аукціоніста у третьому поколінні Карла Арнольда, останнім часом особливо зросли ціни на роботи, створені всесвітньо відомими художниками.

  • Bildergalerie Kunstwerke Edvard Munch Der Schrei

    Найдорожчі твори мистецтва

    119,2 мільйона за Едварда Мунка

    119,9 мільйона доларів 2012 року дали на аукціоні за картину "Крик" пензля норвезького художника Едварда Мунка. Твори мистецтва, особливо роботи відомих художників, уже давно є одним з популярних способів надійного вкладення капіталу, адже ціни на них постійно зростають, пояснює Карл Арнольд, власник аукціону Arnold у Франкфурті-на-Майні.

  • Пабло Пікассо Молода дівчина з корзиною квітів

    Найдорожчі твори мистецтва

    Картина Пікассо на рекордному аукціоні в Нью-Йорку

    Картина Пабло Пікассо "Молода дівчина з корзиною квітів" потрапила в топ-10 найдорожче проданих картин світу. На аукціоні Christie's у Нью-Йорку в травні 2018 року вона пішла з молотка за 115 мільйонів доларів. Продаж приватної колекції американського мільярдера Девіда Рокефеллера побив попередній рекорд і приніс загалом 648,4 мільйона доларів.

  • Копиці сіна Клода Моне

    Найдорожчі твори мистецтва

    "Копиці сіна" Клода Моне

    Картину Клода Моне (1840-1926) "Копиці сіна", на якій сіно переливається кольорами у світлі сонця, що заходить, продали на аукціоні Sotheby's за 110 мільйонів доларів США. Це рекордна сума за роботу французького імпресіоніста.

  • Bildergalerie Kunstwerke Nackte, Grüne Blätter und Büste von Pablo Picasso

    Найдорожчі твори мистецтва

    106,5 мільйона за оголену даму

    Картину "Оголена, зелене листя і бюст" Пабло Пікассо написав 1932 року, причому створив її всього за один день. У 2010 році за 106,5 мільйона доларів пішло з молотка це полотно, на якому зображена кохана іспанського художника.

  • Альберто Джакометті Чоловік, який вказує

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча скульптура

    Робота швейцарського скульптора Альберто Джакометті так само побила рекорд на аукціоні Christie's в Нью-Йорку. Відома робота "Чоловік, який вказує" була продана за 141,3 мільйона доларів. Якщо скульптури і картини розмістити в одному рейтингу, то Джакометті опинився би на четвертому місці.

  • Alberto Giacometti Walking Man I' or 'L'Homme qui marche I

    Найдорожчі твори мистецтва

    Крокуючий рекордсмен

    За 104,3 мільйона доларів 2010 року на аукціоні продали скульптуру швейцарця Альберто Джакометті "Чоловік, який крокує I". На той час це була рекордна для творів мистецтва сума. Як зауважує німецький аукціоніст Карл Арнольд, ціни на твори мистецтва диктує ринок, і попит породжує пропозицію.

  • Jeff Koons Balloon Dog

    Найдорожчі твори мистецтва

    Гігантське цуценя

    Помаранчева версія "Надувного цуценяти", створена американцем Джеффом Кунсом, - станом на сьогодні найдорожча з робіт митців, які живуть і працюють нині. Вона входить у знамениту серію створених Кунсом гігантських сталевих скульптур, що імітують іграшки з продовгуватих надувних кульок. У листопаді 2013 року "Надувне цуценя" пішло з молотка за 58,4 мільйона доларів.

  • Gerhard Richter Domplatz Mailand

    Найдорожчі твори мистецтва

    37 мільйонів за міланський пейзаж

    Поки за рекордною ціною не продали "Надувного цуценятка" Джеффа Кунса, найдорожчим з нині діючих художників вважався німець Ґергард Рихтер. Так, його полотно "Соборна площа, Мілан" продали за 37 мільйонів доларів. Сам Рихтер вважає такі захмарні ціни абсурдними. На його думку, взаємозв'язку між значимістю і вартістю творів мистецтва нині не існує.

  • Damien Hirst

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найбагатший у світі художник

    Британець Деміен Херст - найбагатший із нині діючих митців. Щоправда, він рекордсмен не лише за гонорарами, але й за скандалами, викликаними його творчістю. Центральні теми його робіт - життя, смерть, споживання. На фото - заспиртована Херстом акула. А найвідоміше його дітище - арт-об'єкт "Заради любові до Бога": платиновий муляж черепа, інкрустований діамантами. Їх у цій роботі аж 8 тисяч 601.

  • Paul Cézanne Les joueurs de cartes

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча гра в карти у світі

    Знамените полотно французького постімпресіоніста Поля Сезанна "Гравці в карти", продали нібито за 259 мільйонів доларів. Щоправда, офіційно дискретну угоду купівлі-продажу не підтвердили. Інакше - ця сума вибилась би в рекордсмени.

  • Bildergalerie Gustav Klimt

    Найдорожчі твори мистецтва

    Лідери приватних торгів

    Чи не найдорожчий лот приватних торгів - картина австрійця Густава Клімта "Портрет Аделі Блох-Бауер I", відома також як "Золота Адель". Її продали за 135 мільйонів доларів, і на відміну від "Гри в карти" Сезанна - угода підтверджена. Ще більше дали за полотно голландця Віллема де Кунінга "Жінка III" (137,5 мільйона доларів) і картину американця Джексона Поллока "Номер 5" (140 мільйонів доларів).

    Автор: Гайке Мунд, Данило Білик


DW.COM

Найдорожчі твори мистецтва

Ціни на твори мистецтва, продані на аукціонах, нерідко сягають захмарних висот. Останній приклад - картина Моне "Копиці сіна", яку продали за 110 мільйонів доларів США. Хто дорожче? Дивіться у фотодобірці DW. (15.05.2019)  

Реклама

Докладно

Український художник Олександр Ройтбурд

Ройтбурд бореться проти звільнення з художнього музею

В Одесі тривають суперечки навколо звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.  

МВФ

До України прибула місія МВФ

Цього разу головна мета перебування місії МВФ - обговорення початку наступної кредитної програми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  