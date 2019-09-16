Скандал в МОЗ: чи продовжуватиметься в Україні медреформа Супрун?

Не минуло й місяця відтоді, як нове керівництво міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) на чолі з міністеркою Зоряною Скалецькою розпочало свою діяльність, як у відомстві спалахнув конфлікт. Працівники директоратів та департаментів, які були сформовані за часів Уляни Супрун, заявили про утиск з боку нової команди МОЗ.

Розбіжності в поглядах

Поки самаміністерка Скалецька перебувала з візитом у США, її заступникМихайло Загрійчук зустрівся з представниками цих директоратів і запропонував декому з їхніх керівників звільнитися за власним бажанням. Зокрема про це повідомили керівниця директорату медичних послуг Оксана Сухорукова та керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.

За словами Сухорукової, заступник міністерки аргументував це тим, що в нього з нею "повні розбіжності в поглядах". У коментарі виданню LB.ua Загрійчук підтвердив, що він справді запропонував керівниці директорату медичних послуг написати заяву про звільнення. За його словами, цьому передувала їхня розмова на тему роботи директорату. "Ми провели перевірку всіх служб, які є в міністерстві, і у нас виникло дуже багато запитань, - цитує Загрійчук LB.ua. - Я з нею поговорив - не змушував, не погрожував, просто сказав, що наші погляди не збігаються". Як наголосив Загрійчку, ті завдання, які ставилися попереднім керівництвом, шкодять системі охорони здоров'я.

Незручні держслужбовці?

Більшість представників директоратів прийшли працювати в МОЗ в результаті конкурсів, які проводилися впродовж трьох останніх років. За час, коли міністерством керувала в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, кадровий склад директоратів та департаментів оновився на сто відсотків, каже експерт з медичної реформи, виконавча директорка Благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Бойко. "Ці люди прийшли на держслужбу, аби реально можна було щось змінити в системі охорони здоров'я. Вони вмотивані й ефективні, оскільки пройшли конкурси й серйозний відбір. Їхній середній вік - 34 роки. Ними складно управляти в ручному режимі", - каже Бойко.

І справді представники директоратів не стали мовчати про конфлікт, а звернулись з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука та попросили його захисту. Лист підписали більше сорока працівників, які готові звільнитися слідом за керівниками директоратів. "Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні", - йдеться у відкритому листі.

"Це мій перший досвід на держаній службі і не уявляла, що таке можливо. Коли мені пропонують працювати "по понятіях", а не по закону, я такого не розумію, - сказала в коментарі DW гендиректорка Директорату медичних послуг Оксана Сухорукова. - Мені не пропонують, а просто змушують звільнитися. А це порушення закону".

До роботи в МОЗ Сухорукова була волонтером і заснувала відомий благодійний фонд "Свої", який допомагав постраждалим від конфлікту на Донбасі та в Криму. Тепер Сухорукова держслужбовець і здаватись не збирається. "Я буду працювати", - запевняє вона.

Сухорукова стверджує, що після виходу конфлікту в публічну площину тиск на неї та її підлеглих ще більше посилився. За її словами, за годину робочого дня вона отримала від нових керівників міністерства сімдесят п'ять доручень та запитів, відповідь на які вона мала дати впродовж двох годин. "Це один з методів тиску", - вважає Оксана Сухорукова.

Надія на міністерку МОЗ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відповів на лист держслужбовців.

Він пообіцяв уважно вивчити ситуацію й зробити так, щоб "жодна професійна та компетентна людина" не була звільнена без підстав. При цьому він висловив впевненість у професійних якостях Зоряни Скалецької, яка має вирішити всі суперечності в своєму відомстві. Співробітники директоратів запросили очільницю МОЗ у четвер, 26 вересня, на зустріч для вирішення конфліктної ситуації, однак вона так і не прийшла.

DW спробувала зв'язатись з українською міністеркою охорони здоров'я, однак замість Скалецької вдалося поспілкуватися лише з її радником з комунікації Дмитром Раїмовим. "Ніхто нікого не збирається звільняти", - сказав він і додав: "Немає задачі когось виганяти, є бажання налагодити роботу. Ніхто не зупиняє жодних реформ". Водночас він наголосив, що вже розпочали проведення аудиту директораторів і "ніхто його не зупинить". Раїмов запевнив, що Зоряна Скелецька обов'язкового зустрінеться з колективом і вирішить конфлікт.

Реформа під питанням?

Інна Бойко з Благодійного фонду "Пацієнти України" застерігає, що скандал в МОЗ шкодить медичній реформі і пацієнтам. Вона закликає якомога швидше врегулювати ситуацію, оскільки вже зараз пацієнти, які отримують від держави життєво необхідні ліки, відчувають перебої з поставками медикаментів.

Член Громадської Ради при МОЗ Томофій Бадіков вважає, що конфлікт неконструктивний, оскільки він гальмує медреформу. На його переконання, той, хто не впорався з проведенням першого етапу реформи, має піти з міністерства.

Натомість колишній заступник очільниці МОЗ Уляни Супрун Павло Ковтенюк наголошує, що в 2020 році почнеться другий і найважчий етап медичної реформи, коли вона має поширитися на вторинну, тобто спеціалізовану медичну допомогу. Він нагадав, що для втілення всіх цих змін були спеціально підготовлені п'ять директоратів. "За задумом, ці люди мають бути носіями інституційних знань незалежно від прізвища міністра. Це той актив, завдяки якому можна проводити далі ті зміни, які були розпочаті. Якщо зараз людей втратити, то фізично не буде можливості продовжувати реформу", - наголошує Павло Ковтенюк.