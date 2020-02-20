 Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю DW заявила, що її відомство проводило багато інформаційних заходів про коронавірус та евакуацію з Уханю, але цю інформацію мало поширювали ЗМІ.

глава МОЗ України Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що її відомство проводило досить багато інформаційних заходів щодо ситуації з коронавірусом та евакуації з китайського Уханю, але люди до цієї інформації не дослухалися. Про це вона сказала в суботу, 22 лютого, в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle.

"Інформування і про коронавірус, і про його особливості, і про стан захворюваності в Україні, і про те, як ми будемо здійснювати евакуацію: ми робили досить багато брифінгів, і завжди можна сказати, що було замало, - зазначила Скалецька. - Мене дивувало, чому в медіа не розходилася ця інформація. Тобто, нікому не було цікаво превентивно інформувати населення".

Скалецька також запевнила, що міністерство охорони здоров'я на інформаційних заходах наголошувало на уживанні всіх необхідних кроків для гарантування безпеки при евакуації. Однак, за її словами, люди у Нових Санжарах транслювали інші повідомлення, "які невідомо ким передавалися".

Міністерка вказала також на інформацію правоохоронців, що в акції протесту в Нових Санжарах брали участь багато агресивно налаштованих людей, яких місцеві жителі не знали в обличчя.

DW.COM

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Проблем зі здоров'ям у евакуйованих немає

Говорячи про стан здоров'я тих, хто зараз перебуває в карантині в Нових Санжарах, міністерка повідомила, що в суботу температура у всіх, у тому числі в неї, - у межах норми. Скарг, пов'язаних із симптоматикою коронавірусу, у людей теж немає.

Нагадаємо, після протестів проти евакуації в Тернопільській та Львівській областях українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими. У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила.

На тлі цієї ситуації очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у карантині разом з евакуйованими українцями та іноземцями.

Дивіться розширену відеоверсію інтерв'ю із Зоряною Скалецькою:

Дивитись відео 16:33

Зоряна Скалецька на карантині у Нових Санжарах: "Це не шоу" (22.02.2020)

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