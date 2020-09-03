Ситуація з правами людини в Україні далі погіршується - ООН

Хоча безпекова ситуація на сході України значно покращилася у другій половині 2020 року, у новій доповіді Організації Об'єднаних Націй (ООН), що була оприлюднена в четвер, 11 березня, висвітлюється низка порушень прав людини по всій країні, що пов'язані та не пов'язані з конфліктом. Документ був підготовлений за результатами роботи Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про заходи з посилення режиму припинення вогню, ми побачили значне поліпшення безпекової ситуації та дедалі меншу кількість жертв активних бойових дій серед цивільного населення", - сказала Голова ММПЛУ Матільда Богнер.

Попри таке покращення, у період з 1 серпня 2020 по 31 січня 2021 внаслідок активних бойових дій троє цивільних чоловіків отримали поранення. Водночас 8 людей загинули (7 чоловіків і 1 жінка) і 28 дістали поранень (20 чоловіків, 5 хлопчиків і 3 жінки) від вибухів мін і вибухонебезпечних пережитків війни. Від початку конфлікту ММПЛУ зафіксувала загалом 3375 смертей серед цивільного населення, пов'язаних з конфліктом. За оцінками, кількість поранених цивільних осіб за той же період перевищує 7000.

Немає відповідальності за катування

У доповіді відзначається, що хоча останніми роками на контрольованій українським урядом території зменшилася кількість випадків катування та жорстокого поводження, пов'язаних з конфліктом, все ще відсутня відповідальність за катування і жорстоке поводження, зокрема у випадках, непов'язаних з конфліктом, особливо тих, де мало місце насильство з боку поліції. Місія ООН з прав людини підкреслює, що уряд України має притягнути винних до відповідальності не тільки за порушення прав людини, пов'язані зі збройним конфліктом, але і за всі інші порушення. У цьому контексті в доповіді підкреслюється, що після семи років від закінчення протестів на Майдані, все ще не було притягнуто до відповідальності осіб за загибелі людей і вбивства.

Пандемія і права людини

Експерти ООН зазначають, що від сукупних наслідків конфлікту і пандемії COVID-19 особливо потерпають ті, кому необхідно перетинати лінію зіткнення. З 1 серпня 2020 по 31 січня 2021 року кількість перетинів лінії зіткнення в обох напрямках скоротилася на 96 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019-2020 років.

У доповіді також підкреслюються вразливості, які виявила пандемія в Україні: серед низькооплачуваних працівників сфери охорони здоров'я, 83 відсотків з яких становлять жінки; серед бездомних осіб, для яких немає достатньо притулків; а також серед людей з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями, які все ще позбавлені правоздатності в Україні.

