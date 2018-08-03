Ситник: Найбільше підозрюваних у справах НАБУ - судді

Найпоширенішими злочинами, якими займалося Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з початку поточного року, було розкрадання державних коштів. Про це повідомив директор відомства Артем Ситник у п'ятницю, 10 серпня, під час презентації звіту про роботу НАБУ у першому півріччі 2018 року.

З надією на Антикорупційний суд

За його словами, 60 відсотків повідомлень про підозри, складені детективами та погоджені прокурорами, якраз стосуються розкрадання державних коштів, стаття 191 Кримінального кодексу України. "На жаль, найбільше підозрюваних - це представники судової гілки влади. Кожен дев'ятий підозрюваний у справах НАБУ - це працівник судової гілки влади. Це дуже характерно і дає частково відповідь на те, чому необхідно створювати в Україні Антикорупційний суд", - сказав Ситник.

Він повідомив, що НАБУ подало до суду позовів про незаконні угоди на понад шість мільярдів гривень. Зокрема це стосується угод, пов'язаних з державними закупівлями. За словами Ситника, за останнє півріччя суд виніс 23 рішення за такими позовами на суму майже 1,5 мільярдів гривень.

Депутати у фокусі уваги

Окрім цього, керівник НАБУ повідомив, що за останні півроку роботи бюро закінчило розслідування низку резонансних справ - справу екс-голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка, справу закупівлі палива для потреб міноборони, "бурштинову справу", де підозрюваними є два народні депутати, "справу рюкзаків", у якій фігурував син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр, справу про присвоєння коштів Львівського бронетанкового заводу, справу про розкрадання коштів бюджету Одеси під час купівлі будівлі холдингу "Краян" і справу про розкрадання 247 мільйонів ​​гривень в Адміністрації морських портів України. "Дуже у нас великі проблеми в портах. І це ми бачимо в інших провадженнях, в тому, що порти контролюють люди, які обіймають високі посади. Ці розслідування тривають. І ця справа - це перша ластівка по цій сфері", - зауважив директор НАБУ.

Ситник також розповів, що Бюро наразі розслідує 72 справи стосовно електронного декларування. "Загальна сума незадекларованих доходів, яка встановлена по цих справах, становить 769 мільйонів гривень. В основному, це народні депутати і судді", - зазначив він.

При цьому у інфографіці, яку демонструвала прес-служба НАБУ під час виступу Артема Ситника, зазначено, що 30 відсотків всіх справ про незаконне збагачення стосується депутатів, 18 відсотків - суддів, 10 відсотків - прокурорів, 7 відсотків - керівників центральних органів влади. Директор НАБУ стверджує, що перші такі справи вже спрямовані до суду. Водночас, голова НАБУ наголосив, що Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке перевіряє декларації, не передає їм всі необхідні роз'яснення. За словами Ситника, з 39 запитів, які бюро відправило до НАЗК, відповідь надійшла лише щодо восьми.

НАБУ також підготувало проекти підозр у справах, в яких фігурують народні депутати, зауважив директор відомства. "Незважаючи на проблеми… детективи і прокурори рухаються, і зараз є цікаві напрацювання по інших справах. І зараз ми будемо намагатись скеровувати їх в САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - Ред.) для того, щоб у подальшому, можливо, навіть виходити на Верховну Раду України", - зазначив Ситник.

Тиск і довіра

Він розповів, що нині в НАБУ працює 200 детективів і зараз відомство відчуває "шалений тиск" з боку фігурантів справ, які вони розслідують. І не всі з детективів вміють протистояти цьому тиску. За словами Ситника, він нещодавно звільнив двох детективів відомства через порушення присяги, але до свого заступника Гізо Углави претензій немає.

Як відомо, журналісти проекту "Слідство.Інфо" раніше повідомили, що отримали фотографію, яка свідчить про те, що заступник директора НАБУ Углава на початку 2015 року міг зустрічатися з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким. "Ми принципово реагуємо на порушення будь-кого…", - запевнив Ситник. При цьому він заявив, що впевнений в Углаві і в кожному, хто працює в НАБУ.

За його словами, навіть на війні вороги сідають і обмінюються полоненими, і іноді варто поговорити з тими, хто має вплив. Також Артем Ситник прокоментував власні зустрічі з президентом України Петром Порошенком, про які також першими повідомили журналісти. "Зустрічей не було багато. Це не була таємна зустріч… Якщо така реакція на зустріч з главою держави, то я врахую це надалі", - сказав Ситник.