Система автофіксації зафіксувала за день 35 тисяч порушень ПДР

За перший день роботи система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Київській області зафіксувала понад 35 тисяч випадків перевищення швидкості. Про це у понеділок, 1 червня, повідомила речниця поліції Яна Кутова, передає агенція "Українські новини".

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 35 тисяч правопорушень", - сказала вона. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що станом на 9 ранку система за 8 хвилин роботи зафіксувала 262 випадки перевищення швидкості.

Автоматична система фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювала в Україні з 1 червня. Камери на першому етапі встановлені лише в Києві та Київській області - 20 у столиці та 25 в області. Загалом у міністерстві внутрішніх справ України планували облаштувати близько 700 пунктів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

На початковому етапі фіксуватимуть тільки один вид порушень правил дорожнього руху - перевищення обмежень швидкості. При цьому прилади встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де найчастіше стаються ДТП. Після фіксації порушення інформація про нього має надходити до центру обробки даних Департаменту патрульної поліції. Там її розглядатимуть поліцейські, уповноважені виписувати відповідні до правопорушень штрафи. Штраф необхідно сплатити упродовж 30 днів.