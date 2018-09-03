Сирія заявляє про удар ізраїльської авіації

Ізраїльські літаки завдали ударів по позиціях сирійської армії в провінціях Тартус та Хама, проте деякі з випущених ними ракет були збиті силами протиповітряної оборони Сирії. Про це у вівторок, 4 вересня, повідомило сирійське державне агентство SANA.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, базований у Лондоні, підтвердив, що в районі міст Хама та Тартус було зафіксовано кілька вибухів, причому саме там, де розташовані іранські військові об'єкти. За деякими даними, ціллями стали Центр наукових досліджень у районі Масаяф, склад та інші об’єкти військового призначення.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів щонайменше одна людина загинули, понад 10 осіб отримали поранення. Є також дані про двох загиблих.

Речник ізраїльської армії відмовився від коментарів, повідомляє інформаційний ресурс Ynet. Ізраїль раніше повідомляв про завдання ударів по Сирії, які мали на меті послабити військові підрозділи Ірану та його союзників, зокрема шиїтського руху "Хезболла".

У Росії поспішили засудити авіаудар ізраїльської авіації по Сирії. "На ситуації в регіоні будь-який обстріл може відбитися тільки негативно. Все це не служить справі стабілізації в Сирії. Це неприпустимо, і ми можемо такі речі тільки різко і рішуче засудити", - заявив заступник Державної думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

У вівторок, 4 вересня, міністр транспорту, інфраструктури та розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що за останні два роки Ізраїль понад 200 разів проводив операції на території Сирії. Цю заяву чільний посадовець зробив під час виступу на міжнародній конференції у Міждисциплінарному коледжі у Герцлії.