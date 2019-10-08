Сирія застерігає Туреччину від наступу

Сирія звернулася до офіційної Анкари з застереженням щодо анонсованого Туреччиною наступу турецьких військ на курдські загони на північному сході Сирії. Про те, що офіційний Дамаск готовий захищати свою територію та "не стерпить захоплення сирійської землі" у вівторок, 8 жовтня, заявив заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал аль-Мікдад.

Ця заява дипломата стала першою офіційною реакцією Дамаска на майбутню турецьку військову операцію на півночному сході Сирії.

Аль-Мікдад також звернувся до курдських загонів із закликом перейти на бік Дамаска, аби вийти з "пекельного становища", в якому курди опинилися після рішення США вивести свої війська з регіону.

Представники влади на контрольованій курдами території на північному сході Сирії заявили, що не виключають переговорів з Дамаском та Москвою, аби заповнити безпековий вакуум, що утворюється внаслідок виведення американських військ. Бадран Джіа Курд з "Демократичних сил Сирії" (SDF) сказав агентству новин Reuters, що адміністрація регіону та SDF "змушені будуть вивчити всі наявні варіанти", у тому числі "переговори з Дамаском чи російською стороною з метою заповнення вакууму або блокування турецького наступу".

Туреччина не відмовиться від наступу

Раніше цього дня віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що Анкара не зважатиме на погрози та протести інших держав у зв'язку з запланованим на найближчий час наступом. "Туреччина не буде країною, яка зважатиме на погрози", - зазначив віцепрезидент.

Таким чином він відреагував на обіцянку американського президента Дональда Трампа знищити економіку Туреччини, якщо ця країна перетне певну "межу". Допис із відповідною погрозою американський президент опублікував у Twitter ввечері 7 жовтня. Щоправда, Трамп не уточнив, за що саме він може таким чином покарати Анкару. Ця заява прозвучала на тлі рішення Дональда Трампа вивести американські війська з північного сходу Сирії, припинивши таким чином підтримку курдських загонів, які допомагали США боротися з терористичним угрупованням "Ісламська держава" у регіоні.

В Німеччині та ЄС також закликали Туреччину відмовитися від військової операції. На думку Берліна та Брюсселя, вона може спричинити подальшу ескалацію конфлікту та новий потік біженців.

Раніше повідомлялося, що Туреччина перекидає війська та техніку для анонсованої Ердоганом наступальної операції проти курдських загонів на схід від річки Євфрат у Сирії. 8 жовтня турецьке офіційне інформаціне агентство Anadolu повідомила про те, що у регіони на кордоні із Сирією продовжують прибувати турецькі військові та техніка.

Анкара вважає курдські загони YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану".