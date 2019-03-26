Сирія вимагає позачергового засідання РБ ООН щодо Голанських висот

Сирія наполягає на негайному проведенні засідання Ради Безпеки ООН. Так офіційний Дамаск відреагував на те, що президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це в ніч на середу, 27 березня, повідомило агентство новин AFP з посиланням на свої дипломатичні джерела в Нью-Йорку.

Призначити дату засідання має Франція, котра нині головує в Раді безпеки. Утім, один з 15 членів ще може відтермінувати дату засідання, ініціювавши процедуру узгодження позицій всіх учасників, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня ООН практично одразу після підписання Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами наголосила, що, з її точки зору, в ситуації навколо правового статусу Голанських висот нічого не змінюється.

Так само європейські країни, що входять до нинішнього складу Ради Безпеки ООН (Німеччина, Бельгія, Франція, Великобританія і Польща), заявили, що як і раніше розглядають Голани частиною Сирії.

"Хезболла" закликає до опору

Водночас лідер ліванського радикального шиїтського руху "Хезболла" Хасан Насралла 26 березня закликав до "опору" рішенням Вашингтона. За його словами, США висловили своє "презирство до арабського і мусульманського світу" й істотно завадили мирному процесу в регіоні.

Як повідомлялося, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав у Вашингтоні в присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання приналежності Голанських висот, котрі згідно з нормами міжнародного права, є частиною Сирії, до Ізраїлю. Цей крок викликав різку критику з боку офіційного Дамаска, а також арабських країн та Туреччини. Дії США засудило й МЗС РФ.

Ще 21 березня Трамп запропонував визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Ця пропозиція вже тоді викликала різку критику з боку Анкари та арабських держав.

Німеччина теж виступила противизнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.